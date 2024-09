Nagyon sok programot rendez ezekben a hónapokban hazánk annak apropóján, hogy az év második felében Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét. Az unió vadászati főigazgatóinak tanácskozását Vásárosnaményban rendezik meg szeptember 24. és 27. között. A rendezvény első napján, szeptember 24-én 18.30 órakor köszöntik a vendégeket a Hunor Hotel éttermében. A megnyitó gondolatokat díszvacsora követi, a programot néptáncbemutató is színesíti. Másnap délelőtt egy tiszai hajókirándulás vár az uniós tagországokból érkezett szakemberekre, akik délután autóbusszal a Hajdú-Bihar vármegyei Gúthra utaznak, ahol megismerkednek a kétszeres CIC Edmond Blanc díjas gúthi vadászterület egyedülálló dámgazdálkodásával. A Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. gúthi igazgatóság vadgazdálkodása nemzetközi szinten is egyedülálló értéket képvisel.

Kiállítás, konferencia

A külföldi vendégek két csoportot alakítanak, az egyik csapat előadást hallgat, a többiek pedig lovas fogattal a dámvadakat figyelik meg a területen. Gúth neve jól ismert a nemzetközi vadászberkekben, hiszen több világrekord dámbikát is terítékre hoztak már ezen a területen. A találkozó résztvevői szeptember 26-án először megtekintik a Hunor vadászati kiállítást, majd a szakmai konferencián megvitatják a vadgazdálkodást érintő időszerű nemzetközi kérdéseket: többek között szó lesz a nagyragadozók helyzetéről, a vadászati kommunikációról, az elöregedő vadásztársadalomról.