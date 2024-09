A szekszárdi bv. intézetből állították elő a szerda délelőtti nyíregyházi tárgyalásra S. T.-t, akit életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolnak, és akinek az ügyében előkészítő ülést tartott dr. Fintor Nóra törvényszéki bíró tanácsa.

Ittak, majd veszekedtek

A férfi az édesanyjával és az asszony élettársával élt együtt Nyírgelsén. A vádirat szerint tavaly július 5-én a két férfi a reggeli óráktól kezdve együtt italozott, este a szobában szóváltásba keveredtek, S. T. pedig az idősebb férfit az ajtónak lökte, aminek kitört az üvege. A vitára figyelmes lett a vádlott édesanyja, aki próbált békét teremteni a felek között, amely látszólag sikerült is. Kis idő múlva a két férfi ismét veszekedni kezdett, L. Cs. pedig egy nyújtófával több alkalommal is megütötte a vádlottat. Az asszony ekkor ismét közéjük állt, de a fia az ágyra lökte. Ezután S. T. visszatámadt: az anyja élettársát a földre lökte, arcon ütötte, a nyakát rugdosta, majd felkapott egy hokedlit, és a már eszméletlen férfin szétverte. A bántalmazás következtében L. Cs. súlyos sérüléseket szenvedett, eltört az állkapcsa, a járomcsontja és az ékcsontja is. – A vádlott felfogta, hogy életveszélyt okozhat – mondta dr. Czakó Csaba főügyészségi ügyész, és hozzátette: ha S. T. a váddal megegyezően beismeri a bűnösségét, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, indítványa szerint 5 év börtönbüntetésre kellene ítélni úgy, hogy feltételes szabadságra a büntetése 2/3-ának letöltése után bocsátható.

Féltette az életét

– Részben beismerem a bűnösségem, de nem a vádiratnak megfelelően – felelte a bíró kérdésére S. T., aki a személyi körülményeire vonatkozó kérdések egyikére olyan választ adott, ami tárgyalóteremben nagyon ritkán hangzik el: azt mondta, a rendszeres jövedelméről azért nem szeretne nyilatkozni, mert az bűncselekményből származik... – Nem néztem jó szemmel, hogy édesanyám összejött L. Cs.-vel, mert börtönviselt ember, és ezt nem is rejtettem véka alá. Iszogattunk, és amikor ki akartam menni az ajtón, arrébb toltam, de az üveg nem ekkor tört ki, hanem már jóval korábban. Ezután háromszor vagy négyszer nagy erővel megütött a nyújtófával, amit édesanyám csavart ki a kezéből. Hat hónappal korábban baseballütővel támadtak rám, eltört a koponyám, az arccsontom, és őszintén megmondom, féltettem az életemet. Egy alkalommal ütöttem meg, a hokedlit pedig a földhöz csaptam, és azért tört el, mert már nagyon régi, meg is kellett szegelni – mondta. Hozzátette: mindezt az a levél is alátámasztja, amit az édesanyja írt neki – mint mondta, ezt elküldi majd a bíróságnak.

Mivel az előkészítő ülésen nem lehetett lezárni az ügyet, tárgyaláson tárják fel a részleteket, a bíróság tanúként hallgatja meg a sértettet és a vádlott édesanyját is.