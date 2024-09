Búcsú a kapuban

A kapuban az iskolák jellegzetes nyüzsgésén és zsivaján nosztalgiázunk egy kicsit a körülöttünk állókkal, míg a Vadon család egy utolsó, bátorító öleléssel átadja a kislányt a kapuban álló igazgatónak. Horváth-Bócsi Irénnek mindenkihez van egy kedves, biztató szava, ismerősként köszönti Hannát, aki a múlt pénteki, templomi tanévnyitó ünnepségen verset is mondott.

– Olyan jó lenne, ha bekísérhetnénk, de nem lehet – súgja oda aggódva Anita, közben a szemével követi a kislányt, aki már a lépcsőt rója. Mi is vele tartunk.

Minden szem ránk szegeződik, amikor belépünk az 1.b földszinti osztálytermében. Érthető, ritkán követ fotóriporter és újságíró elsős gyereket. Hanna azonnal kiszúrja Zsófit, s amíg leteszi a táskáját és elhelyezkedik a padban, felvázolja neki a helyzetet: ez van, még egy darabig a nyomukban leszünk.

A két tanító néni, Nagyné Sipos Valéria – aki egyben az osztályfőnökük is – és Hengsperger Mónika tyúkanyóként gondoskodik a gyerekekről. Névtábla, nyakkendő, sál, minden a helyén, a nyírteleki önkormányzat iskolakezdő ajándékát is kiosztják, majd tízórai az ebédlőben, és már kezdődik is az évnyitó az udvaron. Hanna nyugodt, pedig hamarosan több mint 250 gyerek előtt fog verset mondani. Helyette is izgulunk egy kicsit – feleslegesen, társai megtapsolják, ő pedig széles mosollyal áll vissza a sorba az osztálytársai közé.

Élmények, emlékek

Még visszakísérjük a teremhez, aztán elbúcsúzunk. Hanna jó helyen van. A folyosón sétálva azon tűnődünk, hogy vajon nyolc év múlva ugyanígy végigkísérhetjük-e az utolsó általános iskolai napján. Jó lenne, addig azonban még rengeteg dolga van: az előtte álló sok-sok lecke mellett várják az új élmények, barátok, a nagy örömök és kis bánatok, minden, ami ahhoz kell, hogy boldog legyen.