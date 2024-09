Nagy váltásnak számít ez a korszak, még akkor is vannak nehézségei, ha a fiatal már kipróbálta magát a diákmunkában, s vannak tapasztalatai. Az első munkahely mégis más! Ott helyt kell állni, meg kell birkózni a szakmai feladatokkal, felvenni a munkatempót, és nem utolsósorban be kell illeszkedni egy teljesen új közösségbe. Ehhez nyitottság, türelem szükséges, mert a változások újfajta érzéseket hoznak felszínre.

Normatív krízis

– Az olyan életeseményeket, melyek fejlődésünk elengedhetetlen velejárói, normatív krízisnek nevezzük. Mindannyian átesünk normatív kríziseken. Ezek fontos fordulópontok, melyekben megváltoznak életkörülményeink, fejlődhet a személyiségünk, ugyanakkor fokozottan sérülékennyé teszik az embert az ilyen időszakok. Nagyfokú önismeretre (önmagunk erejének, erősségeinek ismeretére) van szükség ahhoz, hogy fel tudjuk oldani az életszakaszváltás során fellépő nehézségeket, az ezzel járó szorongást – mondta el a témában Tullner Gabriella szakpszichológus. Hozzátette, ebben a formában a krízis egy állapot, nem betegség, egy átmeneti időintervallum, amit az emberek többsége megfelelően kezel. De nézzük, mi is történik ilyenkor.

– Az első munkahelyén mindenki izgul, és egy kicsit befelé fordul, csak az aktuális munkával kapcsolatos dolgaira koncentrál. Minden energiáját arra fordítja, hogy megfeleljen az elnyert pozícióban, és persze vannak dilemmái is. Azon töri a fejét, vajon jól csinálja -e a rá bízott feladatokat, megbíznak-e benne a munkatársai. Előfordulhat az is, hogy a megszokottól ingerlékenyebb lesz, nehezen alszik el, azonban ezek a tünetek 5- 6 hét alatt eltűnnek és feloldódnak, ha nincsenek komolyabb gondok a hátterében. Azonban ne feledjük el azt sem, hogy az első álláshely megszerzésével egyidőben kezd el egzisztenciálisan is önállósodni a fiatal, elköltözik a biztonságot nyújtó otthonból, a családról való leválás bizonytalanságérzéssel töltheti el, növelve benne a feszültséget – ecsetelte az érzelmi folyamatokat a szakpszichológus.

Majd azzal folytatta, a fiatal munkavállaló diplomája/végzettsége jogosítvány arra, hogy ténylegesen megtanulja a szakmáját, élesben gyakorolja azt.

– A bizonyítvány/oklevél olyan, mint a vezetői engedély, ami feljogosítja a sofőrt arra, hogy autóba üljön és kimenjen a forgalomba. A legelején egy picit még izgul, fél, azonban később kellő rutint szerezve magabiztosan fog haladni a sztrádán is – hangzott el a hasonlat, mely azt érzékeltette, hogy a pályakezdőknek időre van szükségük a szakma elsajátításához, a munkakörnyezet megismeréséhez, a teljes beilleszkedéshez.

Egy jó szó is számít

– Fontosnak tartom, hogy a pályakezdőt segítőkész kollégák vegyék körül, teljesíthető feladatokat kapjon, ezáltal megerősödhet az új szerepében. Ilyenkor egy jó szó is sokat számít, a kívülről jövő vélemények motiválhatják, de kedvét is szeghetik. Manapság egyre több cégnél igyekeznek odafigyelni a mentorálásra, és munkahelyi pszichológus is segíti a beilleszkedés folyamatát. Szakmai oldalról nyomon követik az új kollégák munkáját, szakmai fejlődését. Mindent összevetve az első élmények meghatározhatják, hogy valaki hány évet tölt el egy munkahelyen, vagy egyáltalán a szakmájában marad-e később. Ami a kezdeti időszakban történik, nem szabad felnagyítani, sem a problémákat, sem a korai sikereket. Ahogy a napok telnek-múlnak, úgy válik majd minden egyszerűbbé, aki pedig tudja magáról, hogy félénk, szorongó típus, az sportoljon, relaxáljon, az autogén tréning is sokat segíthet a gondolatok, az érzések rendezésében.