Felkészítő képzésen vettek részt, beszerezték a szükséges felszereléseket, majd rendszeresen és lelkiismeretesen vigyázták a sportrendezvények biztonságát és a közterületek rendjét tavaly ősztől idén nyárig az újdombrádi önkéntes polgárőrök. A civil szervezet tagjai 200 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kaptak a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) és az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) együttműködése nyomán rendelkezésre álló támogatási keretből.

Formeszter Ferenc, a 22 tagot számláló újdombrádi egyesület elnöke lapunknak elmondta: hetente kétszer, az őszi és tavaszi idényben több mint 30 alkalommal, általában négy polgárőr teljesített szolgálatot a vármegye kettes, normál kockázati besorolású meccseken. Az egyenruhások munkáját a helyi szurkolók közül választott civil rendfenntartók segítették, ám olyan eset is előfordult, amikor a kisvárdai rendőrkapitányságtól kellett erősítést kérni.

Az újdombrádi polgárőrök

Fotó: egyesület

Bemenekült a kapuba a bíró

– Nem múlik el focimeccs anélkül, hogy a lelátóról a szurkolók ne kiabálnának be ezt-azt a bíróknak vagy a játékosoknak. Az igazi gond azonban nem a „szájkaratézókkal” van, hanem azokkal, akik agresszív tettekre ragadtatják magukat. Volt olyan szurkoló, aki átmászott a védőkorlát alatt, és nekiment a partjelzőnek, más az egyik szabálytalankodó játékossal szeretett volna szemtől szemben „beszélgetni”. Megesett, hogy a bíró – a veréssel fenyegetőző szurkolóktól tartva – bemenekült a kapuba, mi, rendfenntartók sorfalat állva vigyáztunk a testi épségére, majd gyűrűt alkotva kísértük be az öltözőbe. Túlzás nélkül kijelenthetem: ha a meccseken nem lennének jelen polgárőrök, nem ritkán vér folyna, elszabadulna a pokol – állította Formeszter Ferenc, hozzátéve: a jelenlétük, határozott fellépésük általában elegendő a rend fenntartásához, bizonyos meccseken azonban a kisvárdai rendőrség egyenruhásait is segítségül hívják, egyes focicsapatok pedig saját biztonsági embereket hoznak magukkal a meccsekre.

Díjazzák a teljesítményt

A szövetségi megállapodás értelmében a labdarúgópályáknál szolgáló polgárőrök az aktuális mérkőzést megelőzően egy órával és a befejezést követő egy óráig, illetve amennyiben a vendégcsapat és a játékvezetők korábban távoznak, akkor a távozás időpontjáig közreműködnek a mérkőzésre érkező szurkolók irányításában, kontrollálásában, a forgalomirányításban, a játékvezető munkavégzésének elősegítésében. A polgárőrök munkájáról a bírók küldenek értékeléseket a „központba”, ide futnak be az ország megannyi szegletéből érkező jelzések, jelentések, problémák és javaslatok is.

Az OPSZ és az MLSZ a jutalmazásról sem feledkezik meg, évente egy országos és három vármegyei cím elnyerésére nyújtanak lehetőséget „Polgárőr a Labdarúgás Biztonságáért” és „Polgárőr Egyesület a Labdarúgás Biztonságáért” megnevezéssel. Az elismeréseket a polgárőrszervezetek következő évi első közgyűlésén adják át.