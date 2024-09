Krúdy Art Mozi, Nyíregyháza

Szeptember 15., vasárnap

14.40: Agymanók 2. (6) – amerikai animációs film

16.20: Nemere István: Addig írok, amíg élek (6) – magyar dokumentumfilm

17.45: It Ends With Us – Velünk véget ér

20 óra: Zenit (16) – magyar sci-fi

Egy földalatti börtönben élő fogolycsoport megpróbál megszökni. Egy misztikus lény erejét felhasználva egyikőjük a csoport vezetője lesz, ám a hatalom megszállottjává válik. A film a szavak helyett tánccal meséli el a történetet.