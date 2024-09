A rendőrség is keresi a 15 éves lányt. Az egyik rokona a közösségi oldalon tette közzé, hogy sem a barátja, sem a barátnői, iskolatársai nem tudják hol lehet. A telefonja is kivan kapcsolva. Nyíregyházán más rokon ismerőse nincs a szülein, a barátján és barátnőin kívül. Egyáltalán nem jellemző rá hogy szó nélkül eltűnik, így nagyon keresik a városban, azon belül is Jósavárosban.

Nagy erőkkel keresik a tinédzsert

Fotó: police.hu

A rendőrség is körözést adott ki, vasárnap óta keresik a fiatal lány. Kérik, hogy aki az eltűnt személy jelenlegi tartózkodási helyével, vagy eltűnésének körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a rendőrséget: a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait, vagy az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú zöldszám is.