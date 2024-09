Hagyomány már, hogy a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége versennyel emlékezik egykori vezetőjére, dr. Maleczky Imrére. Az idén szeptember 8-án, vasárnap immár tizenötödik alkalommal rendezték meg tiszteletére a találkozót, hogy a horgásztársak versenyezzenek és emlékezzenek.

Az idei emlékversenyen 27 horgász állt rajthoz, vagyis ült le a horgászládára. A résztvevők három szektorban versenyeztek négy órán keresztül, de nagy meglepetésre az elmondottak alapján a tó esélytelenebb részén lévő „C” szektorban születtek szép eredmények, kiemelkedő fogások.

Emlékezetes pillanatok

A versenyzők fogtak keszeget, kárászt, horogra akadt egy másfél kilogrammos amur és néhány olyan ponty is, amelyek 2-3 kilót nyomtak a mérlegen. A verseny értékelésekor az eredményhirdetésen el is hangzott, hogy ez most nem a nagy testű halak versenye volt.

A díjak átvétele után a rendezvényt támogató Maleczki család egy finom babgulyásra invitálta a horgászokat, akik jóízűen fogyasztották el a finom ebédet, s közben felidézhették a verseny emlékezetes pillanatait.