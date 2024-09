Az idén lenne 99 éves „Hollywood hercege”, a legendás filmszínész, a nők bálványa – Tony Curtis, akinek gyökerei Mátészalkáig nyúlnak vissza, hiszen szülei innen indultak Amerikába. Az emlékét ápolva rendezi meg ebben az évben is a Magyar Hollywood Tanács (MHT), a szalkai önkormányzat és az Origo Filmstúdió a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 19–21. között a Zukor Adolf Filmszínházban.

Bokor Balázs, az MHT elnöke egy, a napokban közzétett videóban jelentette be, hogy az idei seregszemle díszvendége Jill Curtis-Weber, Tony Curtis özvegye lesz.

Kiállítás, megemlékezés

– Nagyszerű találkozás elé nézünk. A filmfesztivál nagy nemzetközi érdeklődést hozott már eddig is magával: 18 országból több tucat filmet neveztek játék-, rövid- és dokumentumfilm kategóriában. Ezekből 55 film került be a versenymenetrendbe. A zsűri a versenyfilmek közül választja majd ki a finalista alkotásokat, amelyeket le is vetítünk a fesztivál idején, és természetesen ezek közül kerülnek ki a nyertesek. Mi arra törekszünk, hogy értékes díjakat adhassunk át, és valóban fontos emlék legyen a nyerteseknek ez a filmfesztivál – fogalmazott Bokor Balázs, s hozzátette: a rendezvény három napja alatt számos kísérőprogramhoz csatlakozhatnak a fesztiválozók.

– Híres filmes személyiségeket, filmszínészeket, rendezőket, operatőröket, kritikusokaz hívtunk meg, akik közönségtalálkozókon vesznek részt. Megemlékezünk a 125 éve született Dave Gouldról, aki Gutmann Dezső néven született Cigándon. Itt lesz az I Concorde The Movies kiállítás ősbemutatója is, mielőtt távoli kontinensekre indul – remélhetőleg – világhódító körútjára. Mindez persze rengeteg előkészítést igényel, de hamarosan a végleges programot bejelentjük – ígérte az elnök.

Friss hírek a fesztiválról

A filmszemle aktuális, naponta frissülő hírei a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál facebookos eseményoldalán követhetők.

– Legyünk büszkék Tony Curtisre, s tartsuk életben az emlékét azza, hogy csordultig megtöltjük a Zukor Adolf Filmszínház mindkét termét szeptember 19-étől 21-éig – kérte Bokor Balázs.