Magyarország július 1-jével átvette az Európai Unió soros elnökségét, ennek jegyében indult el féléves útjára az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című programsorozat. Ennek célja, hogy bemutassa azokat az értékeinket, amelyekre büszkék lehetünk: mindazt, amit mi, magyarok adtunk a világnak, Európának és benne az uniónak, legyen szó művészetről, innovációról, sportról, gasztronómiáról.

Hat helyszín

A programsorozat nyolcadik állomása Nyíregyháza, ahol most szombaton várják az érdeklődőket. A programok között lesz interaktív cirkuszi produkció, élőszavas mesemondás, hungarikum-játszótér, irodalmi beszélgetés, kiállítás és népzenei koncert is. Az események helyszíne a Kossuth tér, a levéltár, a megyei könyvtár, a Kállay Gyűjtemény, a Krúdy Art Mozi és a Váci Mihály Kulturális Központ.

Az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban programjai

Szeptember 14., szombat

Kossuth tér

10–15 óra: Kézműves foglalkozás (minták préselése, faformák éleinek csiszolása, kidekorálása, gyöngyfűzés, rongyszőnyeg-készítés, nemezelés)

10–18 óra: Hungarikum játszótér (nagy méretű kockakirakó Szabolcs-Szatmár-Bereg értékeiből, óriás puzzle kirakó, amelyen a túristvándi vízimalom látható, logikai és ügyességi játékok)

10–18 óra: Gasztrobusz (délelőtt hungarikumfalatkákat kóstolhatnak a látogatók gyulai és csabai kolbászból, valamint Pick szalámiból, lesz rögös túrós pogácsa, délután a tepertőstésztás-szilvás papucs)

10.30–12.30: Tánc-tér/Kelet-európai táncok. Fellépők: Igrice Néptáncegyüttes; Nyírség UP Ispiláng Táncegyüttes; Nyírség UP Lókötő-Topogó Táncegyüttes; Nyírség UP Margaréta Táncegyüttes; Figurás Táncegyüttes; Szabolcs Néptáncegyüttes Perdülő Ifjúsági Csoportja; Szabolcs Néptáncegyüttes; Tánctanoda Sergő-Forgó Csoport.)

11–11.30 és 14–14.30: Élőszavas mesemondás. Simándi László mesemondó, gólyalábas vásári komédiás, néprajzkutató évek óta járja meséivel az országot, melyekkel nemcsak a gyerekeket varázsolja el, de a felnőttek számára is mindig van történet a tarsolyában)

Váci Mihály Kulturális Központ

11–14.30: A Csoda a Te kezedben van! – interaktív cirkuszi produkció. A látogatók kipróbálhatják a cirkuszi eszközöket, és részévé válhatnak a cirkuszi varázslatnak.

14.30–16 óra: Sanctum – Krúdy Gyula öröksége. A program vendégei: Bakos-Kiss Gábor Jászai Mari-díjas színművész, a Győri Nemzeti Színház igazgatója, Lutter Imre versmondó, előadóművész, műsorvezető, Kiss Eszter Júlia, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulati tagja, a műsorvezető Juhász Anna irodalmár

17–18.45: Csehov: Egyfelvonásos komédia, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadása

Megyei könyvtár

15.30–16.30: „Száll a világ lepke-szárnyon – énekelt versek Sebő Ferenccel. A programban a népdalok mellett magyar költők megzenésített verseiből válogatnak, és azt is megtudhatjuk, hogy egy-egy magyar népdal motívuma hogyan szólal meg más népek dallamkincsében, s hogy van-e európai testvére népi hangszereinknek.