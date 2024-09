Az országos díjazott Észkombájnok csapata is kiállít a Kutatók éjszakáján pénteken, a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény öt gépészmérnök-hallgatója a CLAAS-­UniTech Mérnökversenyre tervezett kombájnnal aratott országos sikert.



Értékes második hely

Mosógépdob, betonkefe, ablaktörlő motor – szokatlan alkatrészekből áll a Nyíregyházi Egyetem gépészmérnök-hallgatóinak saját készítésű kombájnja.

A Műszaki és Agrártudományi Intézet ötfős mérnökcsapata (File Balázs, Román Zoltán, Kőhegyi Zsolt, Dán Ferenc és Sütő Attila) tavaly ősszel verbuválódott egy országos mérnökverseny apropóján. Felkészítő tanáraik Krajnyik Károly, dr. Antal Tamás és Cservenák Mihály voltak.

A fiatalok a CLAAS-UniTech versenyén második helyezést értek el az áprilisi, törökszentmiklósi döntőn. A kétévente szervezett vetélkedő presztízsét jelzi, hogy az ország legjelentősebb műszaki intézeteitől neveznek a hallgatók.

A formabontó eszközt legutóbb Nyíregyháza belvárosában, a szakMAfesten láthatta a közönség, ahol Krajnyik tanár úr mellett a csapat három tagja mutatta be a DIY-kombájnt.

Dán Ferenc és Román Zoltán a különös szerkezettel

Fotó: Fotó: Váczy Zoltán



Reggeltől estig dolgoztak

– Nehéz dolguk volt a fiataloknak. Az októberi jelentkezés után több szakaszban bonyolították le a versenyt. Több határidős dokumentumot, műszaki tervet, pénzügyi kimutatást is előzsűriztek, a kombájnt pedig csak ezt követően kezdte el építeni a csapat. Ebben végig partnerek voltak a hallgatók, hiszen lyukasórákban, oktatási időn kívül és volt, hogy hétvégeken is a projekten dolgoztak – mondta Krajnyik Károly.

Dán Ferenc, a csapat egyik oszlopos tagja úgy emlékszik, hogy az utolsó két hét volt a legnehezebb, akkor reggeltől estig a projekten dolgoztak. Ahhoz, hogy a kombájn jól teljesítsen a versenyen, rengeteget teszteltek, utólag pedig úgy látja: sokkal jobban szerepeltek a döntőben, mint várták.

A csapat másik tagja, Román Zoltán is így gondolja. Szerinte a verseny komoly szakmai siker a csapat, a felkészítők és az egyetem számára is. Volt olyan, aki több forduló után, a döntőben esett ki egy fékteszt miatt. A résztvevők ráadásul valamennyien rangos intézmények hallgatói ezen a megmérettetésen. Kőhegyi Zsolt is az „Észkombájnok” tagja. A fiatal a mezőnyt látva úgy értékelte, hogy Nyíregyházán a többi egyetemhez képest gyakorlatiasabb a képzés. – Nekünk nem kellett külön céget keresni ahhoz, hogy lehegesszék a vázat. A hegesztést, esztergálást, forgácsolást mind magunk csináltuk – jelentette ki Kőhegyi Zsolt.