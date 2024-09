Könyvek Nyíregyházáról

– Több előadást is hallgathattunk eszperantó nyelven. Szó volt többek között a pilóta nélküli repülőkről, azok felhasználási lehetőségeiről, az Erasmus+ programról, a gyurgyeváci Dokumentációs Eszperantó Centrum tevékenységéről és terveiről. A horvát eszperantisták évente 10 eszperantó könyvet jelentetnek meg, most a legújabb három kiadványukat mutatták be. A Budapesten élő bolgár író, Julian Modest a horvátok által kiadott legújabb könyvét, az „Alina”-t mutatta be. Bár mi nem szerepeltünk a programban, de engedélyt kaptam, hogy a nyíregyházi egyesület által eddig kiadott négy könyvet bemutassam, ismertessem. Hajókiránduláson és esti koncerten is élvezhettük a Horvát Nemzeti Opera nyugdíjas énekesének, Neven Mrzlecskinek – aki gyerekkorától beszéli az eszperantót – gyönyörű hangját és dalait – folytatta Asztalosné Koltai Györgyi.

– Megismerkedtünk több tengerparti város – Sibenik, Vodice – nevezetességeivel. Zlarin szigetén felkerestük a Korall Múzeumot, ahol megismertük a korallvadászat múltját, az ékszerkészítés folyamatát, és megtudtuk, hogy ma már egyre szigorúbb feltételekkel csak 10 családnak van joga a korall gyűjtésére. A kongresszusnak otthont adó szigeten is akadt érdekesség a gyönyörű építészetén, a csodálatos természeti adottságain, a jellegzetes olajbogyó-ültetvényein, a hajókkal teli kikötőin kívül is. Ezen a szigeten töltötte gyermekkora egy részét és itt, a Könyörülő Szűz Mária templomában helyezték örök nyugalomra a jeles horvát–dalmát polihisztort, Verancsics Faustust (1551–1617), akinek élete és tevékenysége nagyrészt Magyarországhoz kötődött. A nevéhez fűződik többek között az ejtőernyő, a függőhíd, a szélturbina, a felvonó feltalálása is.