Egy jó mókának, igazi erőfelmérőnek, a fizikai korlátok feszegetésének indult, időközben pedig hagyomány lett a Nyíregyházi Extreme Trail Weekendből. Hatodik alkalommal rendezik meg Sóstógyógyfürdőn a programsorozatot, amit az Opel és a Csősz-Platán Cégcsoport támogat.

Kutyás futóverseny is lesz

– Szombaton az akadályfutóké, majd vasárnap a terepfutóké a fürdő és a Sóstói-erdő. Az akadályfutáson a már megszokott színvonalú, mindenki számára teljesíthető kúszós, mászós, kapaszkodós, egyensúlyozós feladatokkal készülünk. Természetesen minden évben megújulunk egy kicsit. Erre az alkalomra építettünk a Ninja Warriorból is ismerős felfutófalat (természetesen kisebb, teljesíthetőbb), amit a verseny végére teszünk be – említette Vitkai Elemér, a rendező egyesület elnöke. – A szombati napon a felnőttek után a gyerekek futamát bonyolítjuk le négy különböző korosztályban. Nekik új elemként a nindzsalépés-akadályt építjük fel. Vasárnap egy akadályok nélküli terepfutást szervezünk a jelentkezőknek 5 és 10 kilométeren. A tavaly népszerű Extreme Dog Race elnevezésű kutyás futóversenyen 5 kilométeren indulhatnak el a sportolók a négylábú barátaikkal. Minden résztvevőnek rengeteg ajándékkal, egyedi fém befutóérmekkel, a verseny közben készült ingyenesen letölthető fotókkal, chipes időméréssel, egy különleges borral, nagyszerű hangulattal és kiváló sport­értékkel bíró rendezvénnyel készülünk. Nem utolsósorban a versenyzők és a kísérőik egész hétvégén szabadon használhatják a csak a rendezvényünkre újra feltöltött termálmedencéket.

– Örülök, hogy ez az extrém sport a szervezők áldozatos munkájának köszönhetően egyre népszerűbb a városunkban, bizonyítja ezt, hogy idén már hatodszorra rendezik meg. A program különleges, külön tetszik, hogy minden generációt megmozgat, hiszen lesz elit, normál és gyermekfutam is – méltatta a sportesemény jelentőségét dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere, aki Benkő Róbert szervezőtől megkapta a szimbolikus 1-es rajtszámot.

Összetartó társaság

– Egyesületünket 2017 elején alapítottuk 10 lelkes és tapasztalt trail-, illetve akadályfutó taggal, akik igazán elhivatottak a futásnak ezen szegmensében. Sok száz itthoni és külföldi versenytapasztalat, megannyi megtett kilométer földön, vízben, levegőben teszi egyedivé ezt az összetartó társaságot. A honi és a nemzetközi terep- és akadályversenyek állandó résztvevői vagyunk, kimagasló eredményeket értünk el egyénileg, illetve csapatban is – fűzte hozzá Benkő Róbert.