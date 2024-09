– Nap mint nap az emberben benne van. Segítség volt ugyan a történtek feldolgozásához, de meg kell tanulni bizonyos dolgokkal együtt élni – mondta a Budapesti Zsaruk podcastadásában Dobos László törzszászlós, szolgálatparancsnok, aki először beszélt a 2023. január 12-én éjszaka történtekről, mely megrendítette hazánk minden rendőrét és a civil társadalmat is. Budapesten, egy Lecke utcai társasházban intézkedés közben késsel szíven szúrta egy őrjöngő férfi a mátészalkai születésű Baumann Pétert. A hősi halott rendőr főhadnagy szolgált és védett, az életét áldozta, hogy megvédje az embereket. Két társát, Dobos László rendőr törzszászlóst és Kállai László rendőr főtörzszászlóst a támadó súlyosan megsebesítette.

Dobos László szolgálatparancsnok

A rendőrség volt az élete

– Peti tanulni akart, a rendőrségnek élt, tudatosan építette a karrierjét. Járőrként kezdett, majd lett járőrvezető, -parancsnok, körzeti megbízott volt az utolsó beosztása, s gondolkodott abban is, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanul tovább – emlékezett Péterre volt szolgálatparancsnoka, aki a tragikus éjszakát is felidézte. A szolgálat rendben elkezdődött, a napot a megszokott januári szürkeség jellemezte. A rendőrségre érkezett hívásból kiderül, hogy a későbbi elkövető, S. Szilárd a házban élő idős asszonyra rátörte az ajtót, majd rátámadt arra a lakóra is, aki a nénit próbálta megvédeni. A szomszéd szerint a férfi kiszámíthatatlan, rettegésben tartja a lakókat. Később S. Szilárd bejelentette, hogy betörte az ajtót, mert napok óta nem tudott a néniről semmit. Ide indult el a járőrpáros, és érezte azt Dobos László, hogy neki is el kell indulnia a helyszínre. – Az ember rutinosan tudja, hogy egy adott helyszínen mire lehet számítani, itt az a sugallatom volt, hogy kimegyek, és támogatom az intézkedő rendőröket szakmailag, ha szükség van rám – mondta a szolgálatparancsnok, aki kifejtette, jól felkészült kollégái mentek a Lecke utcai címre. Dobos László kitért arra is, hogy S. Szilárd a lépcsőház előtt várta a rendőröket, messziről integetett nekik. Az udvar sötét volt, nem világítottak lámpák, a járőrpáros, ahogy ilyen esetekben mindig, kiékelte az automatikusan becsukódó ajtót. Nem tudják, érkezik-e mentő, szükség lesz-e további erősítésre, ezzel a bejutást lehet megkönnyíteni. A földszint nagyon sötét volt, az első emelettől már működött a világítás. A támadó épp Baumann Péterrel beszélgetett, nagyon hevesen magyarázta a történteket, amikor Dobos László felért hozzájuk.