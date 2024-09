Miután száraz hőség uralkodott egész nyáron hazánkban, az időjárás úgy döntött, hogy pár nap alatt küldi le azt az esőmennyiséget, amit két hónapig elosztva kellett volna, ráadásul a hőmérséklet is hirtelen nagyon sok hőfokot esett. Ez nagyon megviselte nemcsak az embereket, hanem a mezőgazdaságban, közlekedésben is nagy károkat okozott, és a természet élővilága is megszenvedte ezt a szélsőséges időjárást, de a hideg és a sok csapadék legnagyobb szenvedői a fecskék voltak, hiszen különösen érzékenyek a hideg, szeles, esős időre.

Dr. Szép Tibor professzor a fecskéket, partifecskéket is tanulmányozza

Fotó: MW-archív

Fecskék mentése

Már eddig is drasztikusan csökkent a számuk az utóbbi években, ami súlyos következményekkel járhat az ökoszisztémára nézve, hiszen ezek a madarak jelentős szerepet játszanak a rovarpopulációk szabályozásában. Csoportosan próbáltak meg száraz menedéket keresni, az ország bármely pontján akár több száz fecske is megjelent teraszokon, házak falán, párkányokon, van ahol a kazánházba húzódtak be. Sajnos rengeteg fecske elpusztult, nekirepültek ablakoknak, és még többet ütöttek el autók, mert nagyon alacsonyan szálltak, vagy legyengülve ültek az utak mellett. Az országnak volt olyan része, ahol sebességkorlátozást is bevezettek, a nagy számú gázolás miatt. Nagyon sok természetvédő, önkéntes, madár barát, állatorvos, de még futárok is próbáltak segíteni a bajba jutott fecskéknek. Több helyre adományok is érkeztek, voltak aki a fecskék, vagy a nekik megfelelő lisztkukacok szállításában segédkeztek. Még a közösségi médiában is megalakult a Mentsük meg a fecskéket csoport, ahol számos felajánlás, információ kérés, segítség nyújtás, vagy éppen beszámoló érkezett, és érkezik folyamatosan. Rengeteg szívszorító telefonhívást kapott például a Sóstó Vadvédelmi Központ is, ahova egy nap alatt négyszáz fecske került, szörnyen rossz állapotban. Emberfeletti munkával próbáltak küzdeni értük. A hirtelen jött szeptemberi hideg a vármegyénkben is okozott problémát ezeknek a kis madaraknak, bár szerencsénkre jóval kisebb számban, mint az ország nyugati részén. – A Dunántúlhoz képest Kelet-Magyarországon magasabb volt a hőmérséklet és több táplálék állhatott a fecskék rendelkezésére. Eddig kevés bejelentésről hallottunk, hogy tömegesen láttak volna itt fecskéket elpusztulni – részletezte dr. Szép Tibor ornitológus, a Nyíregyházi Egyetem oktatója. – Tehát szerencsére itt kevesebb problémával néznek szembe a fecskék, mert magasabb az átlaghőmérséklet, nincs olyan tartós hideg idő, mint a Balaton környékén volt. Egyelőre a mi régiónkban nincs tudomásunk olyan markáns pusztulásról, mint a Dunántúlon, különösen a Kis-Balaton térségében. Sok fecske vonul át már itt a térségünkön, de egyelőre a táplálékhelyzet és az időjárás kedvezőbb, mint az ország nyugati részén, ahol hamarabb, hosszabb ideje van hűvös, szeles idő – részletezte a professzor, és megjegyezte: a legtöbb, amit ilyenkor tehetünk, hogy senki ne zavarja el a madarakat hogyha valakihez behúzódnak egy zárt helyre.