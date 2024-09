„Akkor is és most is voltak, vannak katonahőseink. Töll László ezredest, hadtörténészt, a katonai identitásért felelős miniszteri biztost és Maruzs Roland alezredest, hadtörténészt a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum megbízott parancsnokát látogattam meg” – írta közösségi oldalán dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő. „Maruzs Roland irodájának a falát olyan kiváló katonák fényképei díszítik, akik Arany Vitézségi Érmet kaptak hőstettükért. Alezredes úr lelkesedéssel sorolja a hősök hőstetteit. A katonai hagyományainkat az ősi harcos erényeket gyakorló magyar katonák nemzedékeinek hivatástudata, bátorsága és helytállása teremtette, mindez a maiak számára követendő példát és értékrendet jelent. Álljon példaképül a kor mai katonáinak Fehér Ernő őrvezető példa nélküli teljesítménye: 1942. augusztus 6-án az első uriv-sztorozsevojei hídfcsata során Fehér Ernő őrvezető példa nélküli teljesítményt nyújtott. A szovjet erők 1942. augusztus 6-án hajnali fél négykor nagy erejű folyamátkeléssel kombinált támadást hajtottak végre az uriv-sztorozsevojei hídfőben. Pontonhidat vertek a Donon és a 130. harckocsidandár erői nyomultak a magyar állások felé. Itt volt rejtett tüzelőállásban a 4/II. zászlóaljhoz rendelt egyik páncéltörő ágyú, amelynek Fehér őrvezető volt az irányzója. Délnyugati irányban néhány száz méterre tüzelőállásban volt még egy magyar páncéltörő ágyú, de ezt a harcok során a szovjetek kilőtték. Fehér őrvezető, lövegirányzóként az egyik magyar forrás szerint tizenegy, egy másik szerint kilenc harckocsit lőtt ki. A szovjet források arról tanúskodnak, hogy a támadó 19 db T-60-as könnyűharckocsiból reggel hét óráig összesen 13-at lőttek ki páncéltörő ágyúval Szeljavnojétól Észak-Keletre. A harckocsik közül hat kiégett, hetet pedig kilőve elvontattak. A magyar páncéltörő tüzérek között minden bizonnyal egyedülálló haditettével érdemelte ki Fehér Ernő a legénységi állomány legmagasabb kitüntetését, a Magyar Arany Vitézségi Érmet”.