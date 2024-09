Vármegyénkben is megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A Nébih szeptember 15-étől oldotta fel a korlátozást Budapesten és további nyolc vármegyében. A hivatal közleményében arról számolt be, a lehullott csapadékmennyiségnek köszönhetően megszűnt a tűzkockázat az ország több területén, ezért a hatóság visszavonta a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Nógrád, Pest és Tolna vármegyékben. A Nébih szeptember 16-ától Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, valamint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben is visszavonta a tűzgyújtási tilalmat.