A vármegyeszékhely központja szeptember 18-án, szerdán egy napra a szakmák minibirodalmává változik: a Kossuth téren, illetve annak környékén, több helyszínen, a tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthat hozzá az érdeklődő a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatáshoz kapcsolódó alapvető információkhoz. A szervezők várnak minden továbbtanulni szándékozót, diákokat, szülőket, pedagógusokat, de a nyíregyházi cégek vezetői is képviseltetik majd magukat – ahogy tette ezt a rendezvényt beharangozó szerdai sajtótájékoztatón Tóth Csaba, a Lego Manufacturing Kft. HR-igazgatója is.

Bemutatkoznak a szakmák

A városházán megtartott tájékoztatón elhangzott: az egyetemisták, a közép- és általános iskolások, valamint az ovisok közös kocogásával „ébresztik” majd a várost délelőtt 9.30-kor, a hivatalos megnyitót pedig 10.30-kor tartják meg a Kossuth téri Nagyszínpadon, ezután pedig a szakmák bemutatkozása veszi kezdetét. A szervezők egész napos sport- és kulturális programokkal is készülnek, de tartanak egy szülői értekezletet is, melyen részletes tájékoztatást adnak a pályaválasztás előtt álló tanulók szülei részére.

Dr. Kovács Ferenc nyíregyházi polgármester a sajtótájékoztatón kiemelte, az elmúlt években a tudatos és átgondolt, egymásra épülő stratégiának köszönhetően a város szintet lépett a munkahelyteremtés terén, folyamatosan települnek be az új cégek, amelyeknek képzett szakemberekre lesz szükségük. A SzakMAfest szorosan kapcsolódik a pályaválasztáshoz, így ebben az esztendőben „összeolvad” a szintén nagy sikerű pályaválasztási kiállítással. Ezzel a kiemelkedő szakmai rendezvénnyel kívánják összefogni a vármegye oktatási intézményeit, munkáltatóit egy olyan cél érdekében, amely segíti az itt élő pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló általános, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulóit, valamint azon felnőtteknek is iránymutatást adjon, akik nem rendelkeznek szakmai végzettséggel, vagy pályakorrekciót terveznek – fogalmazott Román István főispán, a vármegyei kormányhivatal vezetője.

'A cégeknek képzett, fiatal szakemberekre lesz szükségük" - dr. Kovács Ferenc

Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója ízelítőt adott abból, milyen konkrét programok várnak azokra, akik ellátogatnak a SzakMAfestre. A Tudományok utcájában együtt jelenik meg a centrum Digitális Közösségi Alkotóműhelye, az Élményközpont, a Digitális Tudásközpont, a Nyíregyházi Egyetem Lego-stúdiója és a Bánki Robot Team. A Kreatív utcába tervezett divatbemutatón divattervező- és divatszabó-tanulók által tervezett ruhaköltemények vonulnak majd fel. Akit pedig a mezőgazdaság és a gépek világa érdekel, azokat a Continental Aréna parkolójában felállított Agrárudvar várja majd: itt lesz gép- és drónbemutató, de bárki megízlelheti a tangazdaság által termesztett és előállított finomságokat: zöldségeket, gyümölcsöket és sajtot, amelyek nem csupán ízletesek, de egészségesek is.