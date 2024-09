Nicholas Gyeney filmje is díjat érdemelt

Fotó: LENGYEL NORA

A nyertes alkotók meghatódva vették át a díjakat, majd a szakemberek, alkotók, meghívott vendégek, érdeklődők, nézők közösen vonultak át a zsinagógához, ahol megkoszorúzták Tony Curtis emléktábláját.

A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál díjazottai:



LEGJOBB NAGYJÁTÉKFILM: Hat hét – Szakonyi Noémi Veronika filmje

LEGJOBB KISJÁTÉKFILM: Will My Parents Come to See Me ?/Meglátogatnak-e a szüleim? – Mo Harawe filmje

LEGJOBB DOKUMENTUMFILM: Nem halok meg – Dér Asia filmje

LEGJOBB RÖVID DOKUMENTUMFILM: Szarvasbőgés – Jakab Edit filmje

LEGJOBB SZÍNÉSZNŐ: Román Katalin (Hat hét)

LEGJOBB SZÍNÉSZ: Bezerédi Zoltán (Lefkovicsék gyászolnak)

LEGJOBB OPERATŐR: Steven Samy (A szüleim meglátogatnak-e?) osztrák-szomáliai film

LEGJOBB RENDEZŐ: Gauder Áron (Kojot négy lelke)

A Magyar Hollywood tanács PARAMOUNT PRÉMIUM DÍJ:

Kaláka - a Kárpátoktól a Karib-tengerig - Pigniczky Réka filmje

Mesterjátszma / Mastergame – Tóth Barnabás filmje

Somewhere in Between/ Valahol középen – Dahlia Nemlich filmje Libanonból

Voiceless/Hangtalanul – Zahra Mojahed filmje Afganisztánból

Az utca másik vége / The Other End of the Street – Nagy Kálmán osztrák-magyar filmje

The Activated Man /Az aktivált ember – Nicholas Gyeney filmje (USA)