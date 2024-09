A Richter Egészségváros rendezvénysorozat október 5-én, szombaton érkezik Nyíregyházára. Akik ott lesznek az egészségtudatosságot és betegségmegelőzést népszerűsítő rendezvényen, adománypontot kapnak, amit gyarapítani lehet, ha elmennek az ingyenes szűrésekre, meghallgatják a szakmai tanácsadást és a neves előadók előadását. A pontgyűjtéssel nem is kell október első szombatjáig várni, hiszen a szervezők egy különleges kulturális programmal indítják a ráhangolódást.

Közönségtalálkozó

Szeptember 24-én a nyíregyházi Krúdy Gyula Art Moziban tekinthető meg a Richter Gedeon kalandos életét bemutató Nem tűntem el című nagyjátékfilm. A vetítést követően 18 órától közönségtalálkozót tartanak, amelyen a film főszereplőjével, Rudolf Péterrel is találkozhatnak az érdeklődők. A vetítésen a részvétel ingyenes, ráadásul a megjelenéssel értékes adománypontok is gyűjthetnek a nyíregyházi Jósa András Tagkórháznak. Regisztrálni a [email protected] címen, telefonon a 30/997-4184-es számon vagy személyesen a mozi nyitvatartási idejében lehet. Csatlakozzon ön is, és ne felejtse el magával vinni október 5-én az Egészségvárosra a vetítés helyszínén átvehető mozikártyát, hogy jóváírhassák a filmvetítésen szerzett 500 forint értékű pontokat is, ezzel is növelve a Richter Gedeon Nyrt. által felajánlott 3,5 millió forint értékű alap adományösszeget.