Identitásunk és nemzeti kultúránk fontos eleme a gasztronómia: méltán lehetünk büszkék a magyar konyha remekeire, melyek közül számos hungarikumként is ismert. Ennek a kultúrkincsnek az innovatív bemutatására vállalkozik a különleges kialakítású gasztrobusz, ami ma, szombaton 10–18 óra között az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban sorozat keretében a Kossuth téren várja a látogatókat. Friss alapanyagokat felhasználva, a Hungarikum és Magyar Értéktárban szereplő ételeket Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége alelnökének vezetésével készítik el a meghívott vendégek, az étkeket pedig meg is lehet kóstolni. Szeptember 14-én délelőtt hungarikumfalatkákat kínálnak gyulai és csabai kolbászból, de Pick szalámiból készült finomságokat és rögös túrós pogácsát is lehet kóstolni, délután a tepertőstésztás-szilvás papucsot ízlelhetik meg az érdeklődők.