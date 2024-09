– Régre nyúlik vissza a szociális szolgáltató központ épületének története: 1996-ban még munkaügyi központként működött, majd a polgármesteri hivatal munkatársai is dolgoztak itt, később pedig a Dél-Nyírségi Szociális Szolgáltató Központhoz került. Azóta látja el a ma is ismert funkcióját, az idősek és pszichiátriai betegek nappali ellátását, továbbá a pszichiátriai betegek közösségi ellátását – mondta dr. Hosszú József, Újfehértó polgármestere csütörtökön, a felújított Eötvös József utcai Szociális Szolgáltató Központ átadóünnepségén. Arra is kitért, néhány éve, frissen megválasztott polgármesterként bejárta a város intézményeit, hogy felmérje, milyen fejlesztésekre van szükség.

Helyi vállalkozók munkája

– Puhola Józsefné intézményvezető azt mondta nekem, hogy szükség lenne az épület felújítására, így elkezdtük felmérni a pályázati lehetőségeket, s TOP PLUSZ pályázat keretében 165 millió forintot nyertünk. Ebből hozzávetőleg 90 millió forintot költöttünk az épület felújítására, a fennmaradó összegből többek között eszközöket vásároltunk, a tervezésre fordítottuk, illetve beszereztük a szükséges engedélyeket. Külön öröm számunkra, hogy a kivitelezést helyi vállalkozók végezték – tette hozzá a polgármester. – Az épület teljes felújításon esett át, amire már nagyon régóta vártunk. A központ 2009-ben költözött ebbe az épületbe, és a lehetőségekhez mérten komfortosabbá tettük az intézményt – ezt már Puhola Józsefné, az Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetője árulta el a jelenlévőknek. Arra is kitért, az elmúlt években több ellátási formát is elindítottak, jelenleg a telephelyen 60 idős és 50 pszichiátriai beteg nappali ellátásáról gondoskodnak.

Teljesen megújult az épület

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

Nagyszabású fejlesztés

– Egy ügyfélfogadó is rendelkezésre áll a pszichiátriai betegek közösségi ellátására. Ezt a szolgáltatás hozzávetőleg 40-en veszik igénybe. Az évek során azt tapasztaltuk, hogy az épület nyílászárói és fűtésrendszere nagyon elavult. A villamoshálózattal is akadtak gondok, a régi rendszer nem bírta a terhelést, és a tető is több helyen beázott. Saját költségvetésből nem volt lehetőségünk egy jelentős beruházásra, csupán apróbb felújításokat végeztünk. A pályázat megnyerése után, áprilisban megkezdődhettek a nagyszabású fejlesztések – tudtuk meg az intézményvezetőtől, aki a korszerűsítés részleteiről is beszélt.– A tetőt teljes egészében kicserélték, megújult az épület elektromos rendszere, továbbá korszerű fűtésrendszert építettek ki a szakemberek, akik a nyílászárókat is újakra cserélték. Az intézmény a jövőben energia-hatékonyabban üzemeltethető, hiszen a tetőre napelemek kerültek, a homlokzat pedig hőszigetelést kapott. A szellőztetőrendszernek köszönhetően a helyiségekben mindig biztosított lesz a friss levegő. A hatékonyság mellett az esztétikumban is nagyot léptünk előre, mivel az épület burkolatait is újra cserélték, ahogy az udvar arculata is teljesen megváltozott. Immár mozgáskorlátozott parkoló is segíti a gépkocsival érkező időseket. A berendezések, bútorok és informatikai eszközök is korszerűek, a népszerű közösségi programokhoz pedig egy új kemencével és főzőhellyel gazdagodott az épület – engedett betekintést a korszerűsítés részleteibe Puhola Józsefné.