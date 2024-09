Árulkodó jel a viselkedésváltozás

– Az erőszakmentes gyerekkor biztosítása közös társadalmi felelősség, ami azon is múlik, hogy a környezet képes-e felismerni időben a problémát, és hogy mennyire felkészült azok kezelésére vagy megelőzésére. Nagyon fontos, hogy a gyermekvédelem szereplői ismerjék egymás feladatait, hiszen csak folyamatos együttműködés eredményezhet szükség esetén gyors, hatékony problémamegoldást – emelte ki dr. Szendrei-Kökényesi Anikó alezredes. A bűnmegelőzési osztály helyettes vezetője bízik benne, hogy a tavaszi és az őszi gyermekvédelmi konferencia és a hasonló szakmai találkozók lehetőséget adnak a mélyebb párbeszéd kialakulására, és egy olyan üzenete is van a szülők számára, hogy a gyerekeik körüli hálózat szoros együttműködésben, jól funkcionál.

Jaczkovicsné Csoma Enikő, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ tanácsadója a jelzőrendszer működéséről beszélt, de előadásában kitért arra is, mik azok a jelek, melyeket észlelve felmerülhet bennünk, hogy egy gyermek vagy fiatal bajban van.

– Még mindig nagyon sokan gondolják úgy, hogy csak fizikailag lehet valakit bántalmazni, de van annál rosszabb, amikor egy gyermeket nem szeretnek? Az elhanyagolás, a nem megfelelő táplálás, ha hagyják, hogy ne járjon iskolába mind-mind olyan probléma, amit igenis jelezni kell. S hogy honnan tudhatjuk, hogy egy gyermeket bántalmaznak? Ha egyik napról a másikra megváltozik a viselkedése, az óvodában, iskolában visszahúzódóvá, agresszívvá válik, miközben korábban vidám és kiegyensúlyozott volt, ha a szemébe nézünk és nem látjuk már benne a csillogást, mind azt jelezheti, hogy gond van. Azt gondolhatnánk, hogy az önvagdosás, az öngyilkossági kísérlet az idősebb korosztályra jellemző inkább, de már az általános iskolások is egyre gyakrabban próbálják meg ilyen módon felhívni a felnőttek figyelmét arra, hogy komoly gondjaik vannak. Kiemelt, súlyos probléma a függőség a családban, a megnövekedett pszichés terhelés, a gyakori sérülések, ahogy az is, ha a szülők megtagadják a védőoltás beadását a gyermeknek, nem viszik orvoshoz, fejlesztésekre. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket jelezni kell a gyermekvédelmi szerveknél.