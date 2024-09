Itt a csodás ősz, és ismét lehetőség nyílik a Sóstói-erdő természeti szépségeit közelebbről is felfedezni dr. Hajdu Zsanett gyógynövényszakértő biológus segítségével. Az október 5-én, szombaton 10 órakor induló gyógynövénytúrán a résztvevők felfedezhetik a Sóstói-erdő gyógyító és ehető vadnövényeit, amelyek mellett eddig lehet, hogy csak elsétáltak vagy elkocogtak.

„Közben elmerülünk a különleges fák felfedezésében és relaxációs gyakorlatokat is végzünk” – ígéri a túravezető.

Az új érdeklődőkön kívül várják azokat is, akik voltak már hasonló túrán a természetben, hiszen az erdő mindig új arcát mutatja, és mindig találkozhatnak újdonságokkal, s érdemes a gyermekeket is elvinni, mert számukra is lesznek érdekességek a mintegy 2 kilométeres sétán. Az esemény ingyenes, de az létszámkorlátos, a regisztráció kötelező a [email protected] email címen.