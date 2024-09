Harmincnégy esztendeje annak, hogy Nyíregyházán, az Érkertben található, nagy múltra visszatekintő általános iskola felvette a szabadságharcos tábornok, gróf Vécsey Károly nevét. A jeles esemény évfordulója alkalmából vécseys hetet rendeznek az iskolában. Kulturális, családi- és sportprogramok szeptember 28-tól október 4-ig várják a tanulókat, a pedagógusokat és az érdeklődő szülőket – közölte Veres László, a Vécsey Károly Tagintézmény igazgatója.

A színes programok sorát az Érkerti Családi és Pályaorientációs nap indítja színpadi fellépőkkel, gyermek és családi programokkal, ahová a környékbeli óvodásoknak is érdemes ellátogatniuk.

Szeptember 30-án, hétfőn a Vécsey Kupán labdarúgásban mérhetik össze tudásukat és ügyességüket a város 3. és 4. évfolyamos tanulói, ezen a napon hirdetnek rajzpályázatot az Állatvédelmi hét keretében óvodások számára is a Vécseyben.

Október 1-jén, kedden az Állatok Világnapjáról emlékeznek meg a különleges, open-air tanteremmel már három éve büszkélkedő érkerti ökoiskolában. Nyíregyházán, először a Vécseyben alakítottak ki az udvari parkosított rész területén egy úgynevezett open-air, azaz szabadtéri tantermet, amely jó időben tanítási órák megtartására is alkalmas. A zöldben tanulói padok, tanári asztal és a szemléltetőeszközök kihelyezésére is alkalmas állvány várja az osztályokat. Október első napján a délután a Diákönkormányzaté. Játékok, vetélkedők várják az iskola tanulóit.

Október 2-án, szerdán a város iskolásait várják játékos tanulmányi versenyekre a Vécseybe. A közös ünneplés keretében 4. osztályos csapatoknak „Komplex tanulmányi vetélkedőt”, 7-8. évfolyamosoknak „Játékos angol nyelvi akadályversenyt”, felsősöknek „Ma lesz a holnap tegnapja” játékos komplex kalandtúrát, szerveznek. Szintén 7-8. évfolyamosoknak „Lehet zöld az ég, és lehet kék a fű!” címmel természettudományos,- és informatika versenyt rendeznek az iskolában.

Csütörtökön a névadóra, Gróf Vécsey Károlyra, és az aradi vértanúkra emlékeznek az iskolások. A színpadi műsor után az elsősök fogadalomtétele következik, majd koszorúzáson vehetnek részt a vécseysek.

A péntek sem telik eseménytelenül, hiszen kirándulni mennek a gyerekek.

Az ünnepi hét kapcsán az iskola volt tanárait is szeretettel várja a programokra. A múlt jeles személyigégei mellett a jövő generációját is szívesen fogadják a Vécseyben, hiszen október 18-án, meglepetésekkel teli Nyílt Napra invitálják az érdeklődő óvodásokat és szüleiket. A folyamatosan emelkedő iskolaátlag, az Oktatási Hivatal által is kiemelt kompetenciamérési eredmények, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók alacsony száma is fémjelzi a Vécsey Károly Tagintézmény eredményeit. A színes programkínálat láttán akár már ebben az évben is igazzá válhatnak a fenntartó, Nyíregyházi Tankerületi Központ tavalyi értékelő megállapításai: „az iskola nem csak az évforduló kapcsán szervezett programsorozattal emlékezett meg méltó módon a nagy múlttal rendelkező iskolára, hanem azzal a pedagógiai műhellyel, pedagógiai kultúrával is, mely napjainkra a „Vécsey” sajátja lett, s mellyel nagyon sok iskola számára példakép lehet.”