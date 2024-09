A világ minden részéből érkeztek augusztusban Nyíregyházára zenei szakemberek, hogy részt vegyenek azon a karvezető-mesterkurzuson, amit Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy a XV. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál keretében tartott meg a számukra. A japán, a spanyol, a német, a svéd, az indonéz karnagyok között ott volt a nyíregyházi származású Grábler Dóra is. A mesterkurzus résztvevői nagy sikert arattak a foglalkozás zárókoncertjén, amelyen többek között Bartók, Kodály és kortárs magyar zeneszerzők műveit vezényelték a Cantemus Gyermekkórus és a Pro Musica Leánykar közreműködésével.

A szellemisége ugyanaz maradt

A koncert után beszélgettünk Grábler Dórával, aki egykoron Albert Dóra néven járt a Kodály-iskola jogelődjének számító 4. Számú Általános Iskolába Nyíregyházán. Utána a Művészeti Szakközépiskolában tanult hegedű szakon, majd Debrecenben a Zeneművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait szolfézs-zeneelmélet-karvezetés szakon.

– Énektanárként dolgozom, valamint gyermekkórussal is foglalkozom Budapesten a Kőbányai Harmat Általános Iskolában. Dénes bácsitól mindig sokat lehet tanulni, s úgy gondoltam, részt veszek az idei kurzuson. Nem először vettem részt ezen a foglalkozáson, 2018-ban már jöttem tanulni, és most visszatértem.

– Én még a régi, a Luther utcai iskolában voltam diák, 1996-ban fejeztem be az általános iskolai tanulmányaimat. Ez az épület csak utána készült el, de ugyanolyan érzések fogtak el, mintha a régi helyen lennék. Az oktatási intézmény szellemisége ugyanis semmit sem változott, mindig nagyon jó érzés visszajönni az iskolába. Az első alkalommal, 2018-ban még nagyon izgultam, hiszen furcsa volt kiállni a világ minden részéből ideérkezett társaim elé és úgy vezényelni. Most már tudtam, hogy mi vár rám, ugyanakkor a feszültséget mindig feloldja az a nagy szeretet, ahogyan itt fogadnak, vagyis nagyon jól éreztem magam – mondta el érdeklődésünkre Grábler Dóra.

Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy magyaráz egykori tanítványának, Grábler Dórának az augusztusi karvezetői mesterkurzuson Fotó: Racskó Tibor

A kedvenceit vezényelhette

– Szerencsémre a koncerten két kedvencemet vezényelhettem el, Kodály Zoltán 150. genfi zsoltárát és Kocsár Miklós Salve Regina című művét, ezeket nagyon szeretem vezényelni. Általános iskolai kórusom van, még csak most építkezünk három szólamba, a tanítványaimmal leginkább kétszólamú műveket tanulunk meg. Foglalkozunk azért komolyabb művekkel is, most Kodály Zoltántól a Lengyel László című dalt kezdtük el tanulni. Remélem, sikerül majd jól felépítenünk.

– Dénes bácsi gondolatai, mozdulatai bennem vannak iskolás korom óta, s azoknak megfelelően próbálom én is a kórusomat vezetni.

– Az énekkarommal egyébként pár hete Bécsben voltam egy fesztiválon, a diákoknak ez volt az első nemzetközi utazásuk. Énekeltünk a Fogadalmi Templomban, a városházán és több olyan helyen, amelyek mind nagy-nagy élményt jelentettek nekik. Nagyon ügyesek voltak, és nagyon élvezték a külföldi szereplést. Jó lenne egyszer elhozni őket a Kodály-iskolába is, biztos nagy élmény lenne számukra a látogatás, és sokat tanulhatnának abból, milyen itt az ének-zenei oktatás.

– Én bármikor szívesen jövök Dénes bácsihoz tanulni. Nincs ugyanis olyan, hogy az ember mindent tud, mindig van lehetőség fejlődésre – tette hozzá befejezésül Grábler Dóra.