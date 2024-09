– A vízügyi szolgálat nagyon gyorsan reagált, még nálunk híre sem volt az árvíznek, csupán a más országokban történtekről és a csapadék-előrejelzésekről tudtunk, amikor a védekezés szervezése megkezdődött. Én is kint voltam a Dunakanyarban, meglátogattam a kollégákat, és megnéztem a munkát. Minden és mindenki a helyén volt, ráadásul a vízügyesek olyan erős védműveket építettek, amik nagyobb vízzel is elbírtak volna. Az előrejelzések alapján nagyobb árra számítottunk, de ez a jobbik eset, hiszen az is előfordulhat, hogy a vártnál nagyobb árhullám jön. A honvédség, a katasztrófavédelem és az önkéntesek is remekül helytálltak. A katonák rendkívül jól szervezetten dolgoztak, a kollégáink is dicsérték őket. Ilyen összefogással jól ment a védekezés, és úgy vélem, ennek köszönhető, hogy nálunk nem volt olyan nagy kár, mint más országokban. Persze voltak olyan házak, amelyek az ártér közelében épültek, és víz alá kerültek, de ezzel a tulajdonosok is számoltak, és időben elhagyták a helyszínt – ismertette a védekezés sikerének kulcsát az osztályvezető.

Nincs idő pihenni

A FETIVIZIG munkatársai a napokban hazatértek az árvíz sújtotta területekről, ám a munka nem állhat meg, hiszen fel kell készíteni a FETIVIZIG illetékességi területén lévő infrastruktúrát a téli-tavaszi időszakra.

– Az érintett társigazgatóságok megköszönték a kollégáink munkáját, a vezetők is elismerően nyilatkoztak a helytállásról. A tapasztalt munkatársaink mellett olyanok is utaztak a védekezéshez, akik korábban nem vettek részt ekkora volumenű munkában, és értékes tapasztalatokkal tértek haza. Nemsokára kiértékeljük az árvíz tapasztalatait, és egy országos összegzés is várható. Ezek nagyon fontosak, mivel csak így lehet a következő árvizeket hatékonyan kivédeni. A munkatársaink itthon már munkába is álltak, nincs idő pihenni. Bár a létesítmények felkészítése jól halad, az árvíz elleni védekezés miatt van némi bepótolni való – tette hozzá Dajka István.