Zsarolyánban a falu közössége sok-sok éve szervezi meg a családi napot. Bessenyei Béla polgármester a képviselő testülettel fontosnak tarja, hogy a helyiek is odafigyeljenek egymásra. Azok is hazalátogatnak (most éppen Tatabányáról volt egy főzőcsapat), akiknek fontos a szülőfalujuk, akik nem felejtkeznek el arról, hogy honnan is indultak. A hét kondérban főtt babgulyás illata elvarázsolt, de a lapcsánka az idén is verhetetlen volt – írta a közösségi oldalán dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő.