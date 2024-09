A hungarikum játszótéren óriáskockákat építhettek az érdeklődők

Fotó: Dodó Ferenc

Híres, furcsa és szomorú frigyek

Aki járt már a túristvándi vízimalomnál, tudja, hogy nem véletlenül megyénk egyik büszkesége – nos, az épületet szombaton Nyíregyházán vehették közelebbről szemügyre az érdeklődők, a belvárosban kialakított hungarikum játszótéren ugyanis puzzle-ból rakhatták ki a híres vízimalmot. Egy kicsit arrébb neves kézműves mesterek várták az ügyes kezű városlakókat, akik, ha megéheztek, a Tirpák Fesztivál kínálatát kiegészíthették a gasztrobuszban kínált finomságokkal, így például a tepertős-szilvás papuccsal. Hallhattak mesét és népzenét, láthattak néptáncot és cirkuszi produkciót, de irodalmi beszélgetés és több kiállítás is színesítette a programot. A Kállay Gyűjteményben 22 női sorsot mutat be a Magyar Menyasszony című tárlat, mely 500 évre visszamenőleg vizsgálja a magyar társadalom viszonyát a házassághoz és a nőkhöz. A kiállításon koronás főket ugyanúgy láthatunk, mint herceg- és a takaros polgárkisasszonyokat, vagy kitelepített cselédlányokat. Elképesztő élettörténetek rajzolódnak ki a tablókon – a legkorábbi Habsburg Máriáé, aki mindössze fél éves volt, amikor nagyapja, I. Miksa császár eljegyezte II. Ulászló magyar király még meg sem született gyermekével. Bár a házasságuk előre elrendezett volt, vonzódtak egymáshoz, de csak öt évig élhettek házasságban, II. Lajos ugyanis a mohácsi csatában életét vesztette. Egy másik tablóról kiderül: a kor elvárásai szerint kötött házassága sem tudta eltéríteni Hugonnai Vilmát attól, hogy elérje a céljait. Hozzáment a nála 20 évvel idősebb nagybirtokoshoz, Szilassy Györgyhöz, gyerekük is született, de mert orvos akart lenni, a családját hátrahagyva Zürichbe ment tanulni. Két évtizeden át harcolt a diplomája elfogadtatásáért és csak 50 évesen kezdhetett el orvosként praktizálni. Láthatjuk a festőzseni, Munkácsy Mihály és felesége, múzsája, menedzsere, Cecile Papier képeit is: a nő féltékeny, a férfi hűtlen volt, és amikor a festő elmegyógyintézetbe került, az asszony még életében elárverezte a képeit... De itt van Gyöngyössy Teréz fotója is: a Vígszínház ünnepelt sztárja volt, aki nem sejthette, hogy miután férjhez megy, már nem léphet színpadra, Guttman Zoltán bankigazgató ugyanis eltiltotta a hivatásától. A kiállításon azt is megtudtuk, hogy esküvői videó már 1940-ben is készült, mégpedig Lindner Piroska és Erhardt Gyula lagziján, de igazán különleges történetekben sincs hiány. Két lánytestvér, Matuska Gizella és Matuska Margit rövid időn belül mentek férjhez, s ugyanabban a ruhában mondták ki a boldogító igent. Gizike kislánya kétévesen meghalt, halotti ruhája pedig az esküvői uszályból készült, de amikor Margit lánya ment férjez, ő is az édesanyja ruháját használta fel a saját öltözékének megalkotásához.