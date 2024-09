– Június 5-én a főispán büszkén jelentette be, hogy Szabolcs vármegye zsidómentes vármegye lett. Képzeljük azt, amikor hirtelen minden megváltozik. Hiányzik a város lakosainak jelentős része, a lakások kifosztva, lepecsételve, deportálták a szomszédokat, a barátokat, az osztálytársakat. Az üzletek zárva vannak, az árukészleteket lefoglalták a hatóságok. Állataik, kutyáik ellátatlanok maradtak. Volt olyan település, ahol nem maradt se orvos, se bába. Mindenkit deportáltak, akik hozzátartoztak addig a normális élethez. Gondolkodjunk el azon, mit tett a zsidókkal és magával ez a társadalom. Ahol idegengyűlölet van, ahol antiszemitizmus van, ott már senki sincs biztonságban. Erre emlékeznünk kell, és soha ne mondjuk azt, hogy túl sok az emlékezés – fogalmazott Blajer Gábor.

Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke többek között a következőket mondta.

– Emlékezni és emlékeztetni kell a borzalmakra. Gyermekkoromban a szüleimtől és a nagyszüleimtől sok történetet hallottam arról, hogy milyen békésen éltek egymás mellett a magyarok és a zsidók. A faluban, ahol felnőttem, nem találkoztam antiszemitizmussal. A gyűlölettel, az ellenségeskedéssel a városban találkoztam először – fogalmazott a vármegyei közgyűlés elnöke, majd így folytatta: – A zsidók jelenléte a polgárosodáshoz elengedhetetlen volt. A zsidók a mindennapi munkájukkal, a tőkéjükkel hozzájárultak a fejlődéshez, a modern Magyarország kialakításához. A zsidók emancipációja, egyenjogúsága kellett a fejlődéshez, Magyarország polgárosodásához. Hazánk nemet mondott az antiszemitizmusra, ami azonban még jelen van a világban, gondoljunk a tavaly októberi támadásra Izrael ellen. Az emberiség elleni veszélyre mindig figyelmeztetni kell a nagyvilágot – tette hozzá Seszták Oszkár.

Klein Judit szereplés közben Fotó: M. Magyar László

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő is elmondta gondolatait a koncert előtt. Először is köszönetét fejezte ki Szoka Margitnak, az Újfehértó Zsidó Múltjáért Kulturális Egyesület elnökének, mert a Nyírség több településén is szervezett programokat az 1944-es holokauszttal kapcsolatban, valamint az újfehértói zsidóság történetéről több előadást is rendezett. A politikus kiemelte azt is, hogy az emlékezések sorozatának szervezését segítette Blajer Gábor, a közelmúltban megalakított Nagykállói Zsidó Hitközség elnöke is.