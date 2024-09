A Budapesti Operettszínház kedden tartotta évadnyitó ülését, ahol az idén is átadták a Honthy-díjakat. Az Évad Legjobb Férfi Főszereplője elismerést Dolhai Attila vehette át a Carmen című előadásban Garcia szerepének megformálásáért. A kisvárdai születésű színész 2005-ben szerződött a Budapesti Operettszínház társulatához, és Huszka Jenő Lili bárónőjében Illésházy grófként debütált mint bonviván. Repertoárját azóta számos musical- és operettszerep gazdagította, és színházi munkái mellett mostanra a könnyűzene is meghatározószerepet tölt be az életében.