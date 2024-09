A felmérés jól működő protokollját nem csupán a PET Kupa, hanem bárki használhatja, hiszen az egyesület tagjai egyfajta közösségi „tudománynak” szánják, melyet széles körben alkalmazva szinte bárki szolgáltathat adatokat a folyók szennyezettségéről. Az egyesület módszertana folyamatosan fejlődik, sőt nemzetközi érdeklődés is övezi e folyótisztító tevékenységet. Az augusztus utolsó hetében startoló futam újabb rekordot hozott, a petkalózok 17,5 tonna hulladékot gyűjtöttek, aminek Gyalai-Korpos Miklós szerint több oka is van.

Kifinomult rendszer

– Nagyon szennyezett területeken jártunk, ráadásul sok csapattal, akik rendkívül lelkesen dolgoztak. A kicsivel több mint egy hét alatt mintegy 300-an fordulnak meg a PET Kupán. A hulladék nagy része Kárpátaljáról érkezett az országba, és bár a Bodrog nem Ukrajnában ered, két mellékfolyója igen. Ott most még rosszabb a helyzet, hiszen a háború miatt kevesebb figyelem jut a közszolgáltatásokra. Próbáljuk a gyökerénél kezelni a problémát, és támogatni azokat az embereket, akik Kárpátalján foglalkoznak a hulladékgyűjtéssel. A PET Kupa az elmúlt egy évtizedben több mint 330 tonna szemetet szedett össze az árterekből, viszont még ennél is jelentősebb az a mennyiség, amit Kárpátalján sikerült elterelnünk a folyóinktól. Ez a szemétmennyiség mindössze néhány év alatt elérte az 1200 tonnát – hívta fel a figyelmet a főszervező, aki arra is rávilágított: a hulladék elleni küzdelemben a megelőzés jelenti az igazi megoldást.

– A PET Kupának óriási szemléletformáló ereje van, aki egyszer megtapasztalta, mi van az árterekben, a boltokban is másképp viszonyul majd a PET-palackokhoz. Azonban nem elég a szemetet összeszedni, akkor vagyunk igazán hatékonyak, ha a hulladék nyersanyagként visszakerül a gazdasági körforgásba, és nem a lerakókban végzi. A PET Kupákon gyűjtött szemét mintegy kétharmada újrahasznosítható. A versenyző csapatokat is arra ösztönözzük, hogy válogatva szedjék a szemetet, mivel sok több pont jár a szelektál szeméttel teli zsákokért. A versenyszellemen túl a tapasztalat is sokat segít, mivel hihetetlen gyorsasággal képesek a petkalózok a nap végén szelektálni a hulladékot. Miután beérkeztek a hajók, neki is látnak a munkának, és egy koordinált rendszerben 2-3 óra alatt több tonna hulladék válogatásával végeznek – hangsúlyozta Gyalai-Korpos Miklós. A teljes beszélgetést hamarosan meghallgathatják a szon.hu-n.