A nyíregyházi Krúdy Art Mozi vasárnapi műsora:

Szeptember 1., vasárnap

15.15: Gru 4 (12) – amerikai animációs vígjáték

17 óra: It Ends With Us - Velünk véget ér (16) – amerikai romantikus dráma

19.15: Exhibition: Goya – Hús és Vér látomásai (12) – angol dokumentumfilm