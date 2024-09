Harmadik alkalommal tartottak előadást a Vasutas Művelődési Házban a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karának szociális munka és szociális gazdaság mesterszakos (SOWOSEC) külföldi hallgatói. Sierra Leone, a Fülöp-szigetek, Üzbegisztán és Laosz után az érdeklődők hétfőn megismerkedhettek Vietnám, Kína és Mexikó vasúti rendszerével és időspolitikájával, valamint betekintést nyerhettek ezeknek az országoknak a gasztronómiájába is. A hallgatók részt vettek a Juhász Lászlóné Marika által vezetett Szenior örömtáncon, amit nagyon élveztek. A közönség soraiban ott ültek a SOWOSEC azon külföldi diákjai is, akik éppen nem tartottak előadást, így a programon képviseltette magát Sierra Leone, a Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea és Üzbegisztán is – olvasható az intézmény közösségi oldalán.

Az előadás után lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre is. A hallgatók számos érdekességet osztottak meg a közönséggel, például elmondták, hogy a Dél-afrikai Köztársaságban tizenegy hivatalos nyelv létezik, Kínában a különböző nyelvjárást beszélők nagyon gyakran nem értik meg egymást, illetve Mexikó középső és déli részén az egykori indián kultúra a mai napig meghatározó a lakosság számára. A mesterszakosok tanulmányaik mellett a magyar nyelvet is igyekeznek alapszinten elsajátítani.