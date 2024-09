Nyíregyházán az Erdei Tornapálya színpadán Nagy Szabina önkormányzati képviselő nyitja meg az egész napos rendezvényt, majd, egy közös torna kezdődik Jobbágy Évával, az Egymásért Családok Egyesületével. A Magyar MediBall Egyesület 10 órától mutatkozik be, utána a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kerekesszékes kosárlabdázói, a SPIRIT Harcművészeti Szabadidóősport és Kulturális Közhasznú Egyesület tart Kung-fu bemutatót, a Nyíregyházi Sportcentrum Kard és Kerekesszékes Vivó Szakága után a Napkorért Szinkron, Sport és Életmód Egyesület is bemutatkozik. Az Alvégest Nyugdíjas Egyesület Jázmin tánccsoportja 12.30-tól lép színpadra, majd a Szabolcs Néptáncegyüttes szórakoztatja a közönséget.

A színpad körül 12 órától is meg lehet ismerkedni a bemutatott sportágakkal, a mediball csodálatos világával, majd 13 órától táncház kezdődik Ágoston Szabolcs vezetésével, 13,30-tól 15 óráig: Nézz körül és ne mulaszd el...

Mindeközben 9.30-tól 15 óráig kreatív gyerek sarok is lesz a Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért Közhasznú Egyesület jóvoltából. Csillámtetkó, élő mesefigurák is várják a kicsiket az Együtt a Családért Kulturális Egyesület szervezésében. Kézműves foglalkozásokat tart a Pszichotikusok Érdekvédelmi Egyesülete, a Nagyhalászi Eszterlánc Kézműves Egyesület, a Fiatal fogyatékkal Élők Otthonáért Egyesület, és a Zöld Kerék Alapítvány, akik drog és alkohol prevenciós célú játékot is szerveznek. Blazepod reakció játékot szervez a Magyar MediBall Egyesület, a SPIRIT Harcművészeti Szabadidősport és Kulturális Közhasznú Egyesület, a Napkorért Szinkron, Sport és Életmód Egyesület. Játékkal a környezetünkért pedig a Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. programja lesz, valamint probiotikumos táplálékkiegészítőket is bemutatnak.

A Magyar Vöröskereszt SZSZBV Szervezete 10 órától 13 óráig hősképző-újraélesztést népszerűsítő programot szervez, a egészségi állapotfelmérést végez a SZSZBVK-Egészségfejlesztési Osztály- EFI Nyíregyházi Járás, és ügyességi akadálypályát is kipróbálhatnak a résztvevők.