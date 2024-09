Gávavencsellő önkormányzata egy ingyenes energiatakarékossági programhoz csatlakozott, melynek keretében térítésmentesen szigetelik az igénylő lakosok otthonai födémét – erről az önkormányzat számolt be hivatalos közösségi oldalán. Mint írták, a födémeket 25 centiméter vastag szigeteléssel látják el, ami egyrészt növeli az ingatlan értékét, másrészt jelentős energiamegtakarítást eredményez. A hő 60 százaléka ugyanis a mennyezet felé távozik. A szigetelés mellett ingyenes LED-fényforrásokhoz is juthat a lakosság, továbbá vízsugárszabályzókat is kérhetnek, melyek a vízfogyasztás csökkentéséhez járulnak hozzá. Az igénylés feltételeiről és menetéről a település közösségi oldalán olvashatnak.