A Richter Egészségváros rendezvénysorozat október 5-én Nyíregyházára érkezik, ennek a keretén belül egy különleges kulturális programot is szerveznek. Szeptember 24-én a nyíregyházi Krúdy Gyula Art Moziban vetítik a Richter Gedeon kalandos életét bemutató Nem tűntem el című nagyjátékfilmet, a film után 18 órakor pedig közönségtalálkozón a film főszereplőjével, Rudolf Péterrel is találkozhatnak az érdeklődők. A vetítésen való részvétel ingyenes, ráadásul a megjelenéssel értékes adománypontok is gyűjthetők a Nyíregyházi Jósa András Tagkórház számára! Regisztrálni a [email protected] címen, telefonon a 06/30/997-4184-es telefonszámon vagy személyesen a mozi nyitvatartási idejében lehet. A vetítés helyszínén átvehető mozikártyát az október 5-ei rendezvényre el kell vinni, hogy jóváírhassák a filmvetítésen szerzett 500 forint értékű pontokat is, ezzel is növelve a Richter Gedeon Nyrt. által felajánlott 3,5 millió forint értékű alap adományösszeget.