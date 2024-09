– A lázas beteg, étvágytalan, fáradékony gyerek viszont maradjon otthon! Vírusfertőzésre nem adunk gyógyszert, sem antibiotikumot, a vény nélküli készítmények csökkentik a panaszokat: orrdugulás ellen orrsprayt, magas dózisú C- vitamint ajánlott ilyenkor bevenni, s ahogyan a rossz idő beköszönt a D- vitamin szedését is el lehet kezdeni, hiszen az immunrendszert ez a vitamin támogatja leginkább, minden korcsoportban – emelte ki a háziorvos, aki szerint, néhány napot a szülő is igazolhat abban az esetben, ha nincs komolyabb probléma, 1-2 nap pihenés is sokat számít.

Hadüzenet a vírusoknak

Majd hosszan beszélt a vitaminraktárak feltöltéséről, amit kiegyensúlyozott táplálkozással, zöldségek- gyümölcsök fogyasztásával, és étrendkiegészítőkkel érhetünk el.

– Célzottan keresni kell olyan ételeket, melyekben magas a C-vitamin tartalompéldául a kiviben, a paprikában, a citrusfélékben-, az almában, savanyú káposztában, de a gyerekek szívesen isszák a gyümölcsökből, zöldségekből facsart turmixokat is. A szendvicsekben pedig mindig legyen valamilyen zöldség. Az őszi hónapokban sokat ülnek zárt térben a gyerekek, pl. a tanórákon, de sokaktól hallom, hogy a szünetekben sem mennek ki a levegőre, nem sportolnak a szabadban, s ezzel ártanak az immunrendszerüknek. A torna és sport erősíti a tüdőt, javítja a szervek oxigénellátását, még ha hűvös is van, akkor is töltsenek időt kint a friss levegőn – javasolta dr. Puskás Zsuzsanna.

Bíbor kasvirág

Dr. Takács Anikó nyírteleki háziorvos is ezen az állásponton van, szerinte sem „vészes” a mostani betegszám, illetve nem találkozott vírusfertőzés miatt súlyos, lázas beteggel.

Szerinte is szólaljon meg mindenkiben a lelkiismeret, és kezdje el szervezetét felkészíteni a rázósabb napokra. A felnőttek immunrendszerét nagy mértékben rombolja a stressz, a rohanás, de ha már valamilyen immunrendszert támogató készítményt kell javasolni, ő az echinacea-ra esküszik, tea formájában idősebb betegeinek is ajánlja.

A gyógynövényt nem csak őseink alkalmazták jótékony, egészségvédő hatásai miatt előszeretettel, de a tudomány is bizonyította a bíbor kasvirág immunserkentő, gyulladáscsökkentő hatását, s hogy enyhíti a megfázás, a nátha, torokfájás tüneteit.