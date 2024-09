Káposztás paszulyleves füstölt csülökkel, sztrapacskaleves, rántott töltött káposzta, csírásgaluska, puliszka parasztosan, kőttes madárka, mákos bobájka – a teljesség igénye nélkül csak néhány azokból a hagyományos népi ételekből, amiket megkóstolhatnak a Tirpák Fesztivál látogatói hétvégén. A kétnapos rendezvénynek az idén is a nyíregyházi Kossuth tér ad otthont szeptember 14-15-én. A programokat dr. Ulrich Attila alpolgármester ismertette hétfői sajtótájékoztatóján.

Örökváltság: kerek évforduló

– Az idén ünnepeljük Nyíregyháza örökváltságának 200. évfordulóját. Ez azért egy fontos dátum a város életében, mert a lakosság hatalmas lépést tett azért, hogy felszabaduljon egy nagy adóteher alól, és később megindulhasson a polgári fejlődésnek az útján. Az idei Tirpák Fesztiválon 14 olyan helyszín lesz – a különböző belvárosi múzeumokban, a levéltárban, a könyvtárban, a Váci Művelődési Központban, a Kossuth téren, a városháza parkolójában –, ahol nemcsak államiságunk közel 1100 évét, hanem ezt a két évszázadot is megünnepelhetjük.

– A fesztiválon a csapatok elsősorban káposztás, krumplis, babos, mákos ételeket készítenek, hiszen ezek a tirpák konyha elmaradhatatlan hozzávalói. Természetesen a vegetáriánusokra is gondolnak, így bőven akadnak majd a kínálatban húsmentes fogás. Szombaton, a Népi ízek fesztiválján a nyíregyházi éttermek és hagyományőrző egyesületek mutatkoznak be, míg vasárnap, a VIII. Nyíregyházi bogrács- és grillbajnokságon amatőr főzőcsapatok ételkölteményeiből válogathatnak a fesztiválozók. Mindkét napon neves szakmai zsűri ítéli oda a legjobbaknak járó díjakat.

A tirpákság múltját kutatják

Dr. Ulrich Attila alpolgármester hozzátette: a rendezvény nulladik napján, szeptember 13-án a Jósa András Múzeum szervezésében nagyszabású konferenciát tartanak a városházán. A gyűjtemény szakemberei – civilekkel kiegészülve – kitelepülnek a belvárosba, és többek között igyekeznek minél több információt, emléket, fotót, dokumentumokat összegyűjteni a tirpákság múltjából.

– Garamszentgyörgyön élnek még olyan emberek, akik Nyíregyházán születtek és a szlovák–magyar lakosságcserével kerültek át a határon túli faluba. A település elfogadta a meghívásunkat, így a testvér- és partnervárosok delegációi mellett garamszentgyörgyi vendégeket is fogadunk a fesztiválon.