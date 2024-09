A hosszú élet titka a mozgás, a rendszeres sport megnöveli az egészségben eltöltött évek számát. De mennyit is mozogjunk, hogy egészségesek maradjunk? Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint egy felnőtt számára hetente legalább 150 percnyi mozgás ajánlott. Milyen mozgásformával töltsük ezt az időt? Ki mire esküszik, személyiségtípus válogatja, hogy ki milyen sportban érzi jól magát. A sokat ücsörgők a pörgős mozgások hívei, vagy az erőnlétüket fejlesztik szívesen. A hölgyek aerobikra járnak, ahol a zene fűszerezi meg a mozgás örömét, s vannak, akik egy nehéz nap után a testet és az elmét egy spirituális dimenzióban dolgoztatják meg: jógáznak.

Jóga: ellazítja a testet, oldja a feszültséget

Fotó: Baksa György archívuma

A jóga sem maradt ki belőle, változatos lett az órarend

Semmi kétség nem fér hozzá, hogy a 2024-es őszi Mozdulj Nyíregyháza! programsorozatában ne találnánk magunknak megfelelő szabadidős mozgást, most már csak tényleg elő kell venni a sarokban porosodó edzőcipőt! Több új foglalkozás várja a városlakókat, a Városi Stadionban megépült Szabadidősport-központban is számos programot kínálnak, összesen 59 foglalkozás került be az őszi Mozdulj Nyíregyháza! órarendjébe. Mi most a jógát választottuk. A Mozdulj Nyíregyháza! 11 esztendős, Papp Edit jógaoktató az indulástól az oktatócsapat tagja.

Közösségépítő találkozások

– Tisztán emlékszem az első foglalkozásra, az akkori BUSZACSA konferenciatermében valószínűleg sosem volt még annyi lelkes ember, mint az első jógaórán. Szó szerint özönlöttek be az ajtón, kicsik és nagyok, nők és férfiak, családok, barátok. Szépen az egymás mellé rendezett jógaszőnyegeken, hangtalanul gyakoroltak velem. Boldogság volt ez nekem is, hiszen visszaigazolta, hogy érdekli az embereket a jóga, sokan szeretnék magukat kipróbálni benne. Egy óriási jógás családdá fejlődött a szombati Fitt Jóga csapata, ahol olykor 100-170 jógi és jógini 60 perc teljes nyugalomban együtt lélegezve töltötte meg a termet – idézte fel a kezdeteket Papp Edit, aki szerint a Mozdulj Nyíregyháza! rengeteg lehetőséget ad a nyíregyháziaknak a mozgásra, kikapcsolódásra, s ez a programsorozat egy biztos találkozási pont sokaknak, ezáltal közösségeket épít fel.

– Kinek ajánlott a jóga? – kérdeztük a több évtizede sportoló oktatótól. – Mindenkinek – hangzott a nem meglepő válasz, hiszen tudjuk, hogy ennek a mozgásformának számos válfaja és formája létezik, a nőkre, férfiakra, gyerekekre, kismamákra, idősekre hangolhatók gyakorlatsorai. A legkedveltebbek a yin jóga, hatha jóga, gerincjóga, ashtanga jóga és újonnan a flow. Mindegyik célja ugyanaz: a testtudatosság kialakítása, a figyelem vezetése a testben, és a testérzet figyelése mozgás közben.

– Ha lehetne, receptre íratnám fel – mondta mosolyogva Edit, s ez tulajdonképpen nem is vicc, hiszen ahogyan néhány napja megírtuk, Nyíregyháza is csatlakozott a Mozgás receptre elnevezésű országos kezdeményezéshez, melyben valóban a háziorvos írja fel páciensének a sportolást. De visszatérve a jógához, az oktató elmondta, jótékony hatásait minden korosztály megtapasztalhatja gyakorlás közben.

– Természetesen a kulcs itt is a rendszeresség, de hála a programnak, 11 éve, minden szombaton tehetünk az egészségünkért, és elárulom, hogy vannak, akik az első foglalkozás óta járnak hozzám. Nagyon büszke vagyok rájuk! – tette hozzá az oktató.