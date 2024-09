A szeptember az őszi ízek, a sárguló falevelek, az elcsendesedő természet mellett a legtöbb ember számára – legyen az idős vagy fiatal – az iskolakezdést jelenti.

Nem volt ez másként nálunk, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola 8.a osztályának diákjainál sem. Az idei tanévkezdés azonban különbözött minden korábbitól, hiszen az izgalom, a kíváncsiság, a büszkeség mellett most mindannyian kicsit félve léptük át iskolánk kapuját. Izgatottan, hiszen most már mi vagyunk az iskola legidősebb diákjai, akikre a kicsik is felnéznek, őszinte érdeklődéssel és kíváncsisággal tanáraink és társaink felé. Kicsit félve, hiszen végzős tanulóként nagy kihívás elé állít minket a továbbtanulás, óriási büszkeséggel, hogy szeretett iskolánk a 2024/2025. tanévben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját.

Ünnepi programok

Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy általános iskolai tanulmányainkat éppen ebben a jubileumi évben fejezhetjük be, s még aktív részesei lehetünk az évfordulóhoz kapcsolódó, a teljes tanéven átívelő programsorozatnak, ezzel is erősítve a „mórások” nagy családját. Biztosak vagyunk benne, hogy tanáraink most is, mint ahogy azt tőlük már megszoktuk, névadónkhoz, az iskola egykori pedagógusaihoz, dolgozóihoz, diákjaihoz méltó módon, színesebbnél színesebb kulturális és sportprogramokkal készülnek erre a jeles évfordulóra. Nagy lelkesedéssel és munkakedvvel várjuk az előttünk álló évet, mely mindenki számára szép emlék lesz majd.

Pivnyik Eszter, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola 8. a osztályos tanulója