Szerdán reggeltől Nyíregyháza több pontjáról is kaptunk jelzést, és kérdést is, hogy a rendőrségi helikopter vajon miért köröz a város felett. Megkérdeztük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét, aki elmondta: fokozott közúti ellenőrzést tartanak ma a vármegyeszékhelyen, amibe bevonták a helikoptert is. Részletes beszámolóval hamarosan jövünk.