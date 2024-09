Nemcsak hazánkban, hanem egész Európában hatalmas közfelháborodást keltett, amikor tavaly áprilisban egy svájci farkast lelőttek Borsodban. Mint kiderült, egy 9 éves kisfiú lőtte agyon a védett állatot, miközben apja egyik barátjával vadászott. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadászok a négyezer eurót érő rádiófrekvenciás jeladót levágták a farkas nyakáról és a Hernádba dobták, ami tovább működött. Ez alapján találták meg a hatóságok a nyakörvet, amit végül búvárok hoztak a felszínre.

Az európai szürke farkas alapvetően családban él és mozog, viszont ha a hím ivarú egyedek elérik az ivarérettségi kort, gyakorlatilag kizárják maguk közül, s azok elindulnak társat keresni. Valószínűleg ezért kóborolt ez a svájci farkas is több országon keresztül. Kétezer kilométert tett meg, mielőtt agyonlőtte a kisfiú Hidasnémetinél. Útját az interneten rengetegen követték, mélységesen felháborodtak a vadásztársaságok, szakemberek is ezen a szörnyű tetten.

– Maximálisan etikátlan, hiszen bármi, ami jogszabályilag tilos - márpedig egy fokozottan védett fajnak nemhogy a lelövése, de még az élőhelyének zavarása is tilos – nem illeszkedik semmiféle vadászetikai rendszerbe – nyilatkozta korábban Földvári Attila, az Országos Vadászkamara szóvivője a Tényeknek.

Nagy erőkkel keresték az elkövetőket, a nyomok egy Nyíregyházán élő, de Borsodban is ingatlannal rendelkező vadászhoz vezettek. Házkutatást tartottak nála, és több természetkárosításra utaló bizonyítékot is találtak. Pillanatok alatt lebontották a kerítést a TEK kommandósai és pajzzsal a kezükben rohantak be a gyanúsított házába, ahol elfogták és megbilincselték a vadászt, akinek a 9 éves fia lőtte le a védett szürkefarkast. A gyerek az apja egyik barátjával ment vadászni, ekkor lőtte agyon az állatot. A rendőrök a másik férfit is elfogták, kihallgatásuk után pedig mindkettőt bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.

Bűnügyi felügyelet

A bíróság szerint a két felnőtt férfi természetkárosítás és kiskorú veszélyeztetését követhette el, míg az egyikük esetében lőfegyverrel visszaélés és nagyobb kárt okozó rongálás is megállapítható lehet. A bíróság álláspontja szerint a kiszabható büntetés mértéke miatt fennállt a szökés, elrejtőzés veszélye, továbbá tartani lehetett attól is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást veszélyeztetnék. A Miskolci Járásbíróság akkor elrendelte a két férfi letartóztatását, amit azóta megszüntettek. – A Miskolci Járásbíróság nyomozási bírája még 2024 májusában megszüntette a két gyanúsított letartóztatását és bűnügyi felügyeletet rendelt el. Ezt a bűnügyi felügyeletet hosszabbította meg szeptember elején hozott döntésében, 2025. január 4-ig – nyilatkozta a Tényeknek Tőzsér Ildikó, a Miskolci Járásbíróság sajtószóvivője. A két férfi a lakóhelyét engedély nélkül nem változtathatja meg és a kijelölt vármegyék területeit sem hagyhatják el.