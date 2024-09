Aki nézegetett már régi nyíregyházi képeslapokat, talyigásokkal is találkozott: ezek a kétkerekű, egylovas járművek hosszú időn át hozzátartoztak a városképhez, ám az automobilok elterjedésével egyre kevesebben akartak zötykölődni rajtuk. Márpedig már az 1900-as évek legelején rótták autók a város poros útjait, és idővel olyan sok lett belőlük, hogy benzintöltő állomásra is szükség lett – elsőt 1924-ben adták át, éppen az örökváltság centenáriumának évében. Abban az esztendőben, amikor kicsik és nagyok közösen ünnepelték, hogy száz évvel korábban a város elindult a fejlődés útján. Természetesen az egykori városlakók ma élő utódai is megünnepelték az 1824-es esemény évfordulóját: pénteken tudományos konferenciát tartottak a városházán, megnyílt az Így ünnepeltünk 100 éve című kiállítás, és megkoszorúzták az Örökváltság emlékoszlopát a Kossuth téren. A fenti információk a konferencián hangzottak el, amelyen az érdeklődők hallhattak arról, milyen történelmi események vezettek az örökváltsághoz, szó esett az evangélikusok szerepéről, dr. Meskó László munkásságáról és arról is, miért tartott kilenc napig a centenáriumi ünnepségsorozat.