Az egyik méltán legnépszerűbb sportág a kosárlabda, ebben keresi és neveli a tehetségeket szép sikereket elérve a Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület. A zsiráf kabaláról is ismert egyesület most nyílt napok sorozatával enged bepillantást a munkájába, az edzések hangulatába, de természetesen be is lehet kapcsolódni a feladatokba. Bárki játékos formában sajátíthatja el a kosárlabda alapjait, a labda mellett számos kiegészítő, segítő eszköz használatával, az egyesület kadett és serdülő játékosaival együtt. Az érdeklődőket várják szeptember minden csütörtöki napján, vagyis 5-én, 12-én, 19-én és 26-án 15-től 18.30 óráig Nyíregyházán, az Ungvár sétány 19. szám alatt. A sportolni, mozogni szerető lányoknak így szól az üzenet: „Legyél Te is Zsiráf lány!”