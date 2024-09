– Kevés iskolának és kevés diáknak adatik meg az a lehetőség, mint ami a budais fiataloknak: a 30 kreditpont beszámítása sok terhet levesz majd a vállukról, a közösen kidolgozott oktatási program pedig óriási segítséget jelent abban, hogy bejussanak az egyetemre – így foglalta össze a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium együttműködésének lényegét a pénteki ceremónián Rostás János, a centrum kancellárja, aki úgy fogalmazott: nincs szebb hivatás, mint a nemzetet szolgálni.

A megyében az első

A közös munka kiemelt jelentőséggel bír a nagykállói intézmény életében, az együttműködés során ugyanis az iskola rendészet és közszolgálat ágazatán a vármegyében elsőként indul el okleveles technikus képzés ezen a területen. – Az együttműködésnek köszönhetően az itt tanuló diákok könnyebben juthatnak majd be a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, és ez nagyszerű lehetőség – fogalmazott dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, aki azt kérte a fiataloktól, hogy a diplomaosztójukon jusson majd eszükbe, hogy ez a hely, ahonnan indultak, visszavárja őket. Beszélt arról a 3,5 milliárd forintos uniós pályázatról is, amit a Mátészalkai Szakképzési Centrum nyert el és amiből bővítik, s felújítják az iskolát – mint az eseményen elhangzott, a beruházás hamarosan elkezdődik.

Egyedülálló lehetőséget kínál a diákoknak az együttműködés

Fotó: Sipeki Péter

Magasak a követelmények

– A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az egyetlen olyan intézmény hazánkban, ahol a rendészeti tárgyakat felsőfokú képzés keretében sajátíthatják el a fiatalok. Magas minőséget kell tehát garantálnunk, amihez a kiváló oktatók mellett kiváló hallgatókra is szükség van, a diákokat pedig már a középiskolában fel kell készíteni arra, mivel jár a hivatásosok élete – ezt mondta dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy, az egyetem rendészettudományi karának dékánja és hozzátette: a Budai-iskola ehhez kiváló körülményeket biztosít a fiataloknak. – A hallgatóinkra úgy tekintünk, mint akik négy év múlva a kollégáink lesznek, és bár nagyon magasak a követelmények, mindent megteszünk azért, hogy az egyetemen tanulóknak optimális feltételeket biztosítsunk. Kiemelkedő az ösztöndíjrendszerünk, a hallgatók külföldi képzéseken is részt vehetnek, és aki nálunk végez, biztosan talál munkát magának. Várjuk a budais a fiatalokat, s minden segítséget megadunk nekik: szívesen látjuk őket és az oktatóikat is az egyetemen, de a tananyag összeállításában is számíthatnak ránk. Az együttműködés akkor lesz sikeres és akkor éri el a célját, ha nem csak a papírokat cseréljük ki – fogalmazott dr. Kovács Gábor.