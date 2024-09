Ne csak azért, mert kötelező

– A nyár közepétől bizonyos elektromos rollerekre is kötelező felelősségbiztosítást kell kötni. Bár ezek meglétét rendszám hiányában nehéz ellenőrizni, nem csupán azért érdemes megkötni a biztosítást, mert kötelező. Amennyiben valaki egy nagy értékű autóban kárt okoz, biztosítás hiányában tetemes kártérítési összeget fizethet. Ma már egy fényszórócsere is igen sokba kerül, ezért élni kell a felelősségbiztosítás nyújtotta előnyökkel. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a kisebb teljesítményű rollerekre is köthetünk felelősségbiztosítást, bár nem kötelező – emelt ki a biztosítási ügyintéző.

A rollerekre mindössze havi néhány ezer forinttól köthetünk biztosítást, ami az említett javítási költségek fényében igen kedvező.

– Szép számmal érkeznek hozzánk azon ügyfelek, akik elektromos rollerre szeretnének biztosítást kötni. Ilyen alacsony díjaknál nem is érdemes kockáztatni. A rollereseknek a baleset-biztosítást is ajánlom, mivel sajnos nagyon sok a baleset Nyíregyházán, melynek ők az elszenvedői. Több olyan ügyfelem is van, aki baleset miatt esett ki a munkából, ezért aki rendszeresen ilyen eszközzel közlekedik, annak érdemes lehet ilyen biztosítást kötni – hangsúlyozta Kovács Zsuzsa.