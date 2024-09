Nem kérdés, mihamarabb fejlesztésekre van szükség a térségünk vízgazdálkodásában, hogy a klímaváltozás egyre erőteljesebben jelentkező negatív hatásait kezelni lehessen – többek között erről is szó esett csütörtökön a vármegyei közgyűlésen. A napirendi pontok többségéről gyorsan szavaztak a képviselők, a közgyűlés egyetértett, ám a vármegyei ár- és belvízhelyzetéről szóló beszámolóhoz több hozzászólás és kérdés is érkezett. A témáról Kató Sándor, a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) megbízott igazgatója beszélt a közgyűlés tagjainak. Említést tett a dunai árvízi védekezésben helyt álló vármegyei vízügyesek munkájáról, valamint a vízügyi ágazat védelmi infrastruktúrájának felkészültségéről, és a szükséges fejlesztésekről is.



Áradástól az aszályig

– Az elmúlt években jelentős változásoknak lehettünk tanúi: míg 2022-ben történelmi aszályt éltünk meg, addig az előző esztendő a sok csapadék miatt, a meleg ellenére is békés volt. Az idén viszont volt árvíz, belvíz, sőt aszálykészültség is, ami jelenleg is fennáll. Az év eleji árvizek nálunk nem okoztak komolyabb problémát, ám a kialakult belvizeket is kezelnünk kellett. A vizek helyben tartása kiemelt feladatunk volt, nagyon kevés esetben döntöttünk a víz kiemelése mellett. A nyár közepétől szeptember elejéig terjedő időszakban viszont már rendkívüli aszályfokozatokat is mértünk – ismertette a kezelendő vízügyi helyzeteket a megbízott igazgató. Kató Sándor azt is elárulta, a térség vízpótlására elkészültek a fejlesztési koncepciók.

– A vízmegtartásra egy új megoldást is szeretnénk, méghozzá a civil szervezetekkel, az önkormányzatokkal is együttműködve. Tudjuk, milyen irányba kell mennünk, és milyen fejlesztésekre van szükség a vízgazdálkodás és a vízkárelhárítás területén is. Több terv és előkészített projekt is van – tette hozzá a FETIVIZIG megbízott igazgatója, akitől azt is megtudtuk, a vízkárelhárítási infrastruktúra felkészítése az téli-tavaszi időszakra jó ütemben halad.

Adorján Béla képviselő hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy drámai a helyzet, mivel rohamosan csökken hazánkban a talajvíz szintje.