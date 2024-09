A Nyíregyházi Egyetem évekkel ezelőtt csatlakozott a Kutatók éjszakája rendezvénysorozathoz, az ország legnagyobb tudományt népszerűsítő kezdeményezéséhez. A legfontosabb cél: a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára.

Kígyózó sorokban érkeztek kicsik és nagyok, középiskolás osztályok és egész családok is az egyetem különböző épületeibe. Folyamatosan böngészték a programfüzetet, alig tudták megtalálni, hogy a nagy kínálatból mit nézzenek, hallgassanak meg. A C épületben dr. Kovács Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatokért és Innovációért Felelős elnökhelyettese nyitotta meg ezt a nagyszabású rendezvényt. Elmondta, hogy minden évben szeptember utolsó hétvégéjén szervezik meg a Kutatók éjszakáját azzal a céllal, hogy egy kicsit kinyissák az intézmény ajtaját.

Forrás: Fotó: Sipeki Péter

– Bemutatjuk azokat az különleges kutatásokat, amelyeket itt a kollégák végeznek, természetesen nem szigorú tudományos nyelven, hanem egyszerűbb, érthetőbb, de mégis izgalmas formában. Valójában az életünk során a hétköznapokban is nagyon sok kutatómunkát végzünk, még ha nem is vagyunk ezzel mindig tisztában, azonban ilyenkor ez kiderül. Remélem, hogy sok diák kap egy kis iránymutatást a pályaválasztáshoz, és hogy minél többen fogják majd itt folytatni a felsőfokú tanulmányaikat. Azt kívánom mindenkinek, hogy ma sok-sok élménnyel gazdagodjon – mondta az elnökhelyettes, és arra biztatta a megjelenteket, hogy ne csak egy-egy programelemet látogassanak meg, hanem a campus teljes területét járják be. A bőséges programkínálatból még a csípőspaprika – kóstolás is népszerű, de sorban állnak a kísérletbemutató show-k, lézerbemutató, 3D nyomtatás, repülőgép szimulátor mellett is, de késő estig még inspiráló előadásokat is hallgathatnak az érdeklődők többek között a mesterséges intelligenciáról, vadászatról, természetvédelemről, énekesmadarakról kávézásról, csontvázakról, vagy éppen a szerelem molekuláiról.