Üzenet a jövőnek

A kulturális műsor végén most is, mint korábban mindig, elénekeltük az osztályfőnökünktől – anno – megtanult gépészindulót. A rendhagyó osztályfőnöki órát a közösség felkérésére dr. Korényi Zoltán diáktársunk tartotta. Hetesi jelentést követően először be kellett számolnunk az osztályunk életét bemutató, „A gépész gyerek sose kesereg” című, 55. érettségi találkozóra kiadott könyvünkben szereplő ismeretanyagból. Az érdemjegyeket az osztályfőnökünk által sikerre vitt „plusz-mínusz” módszer alkalmazásával érdemeltük ki. Az óra második felében mindenki elmondhatta, mi változott életében az elmúlt egy-két évben. Üzenetet is lehetett küldeni az unokáknak, a jövő generációjának. Szót kaptak a jelenlévő feleségek, közvetlen hozzátartozók is, akik az életükről vallottak őszintén, nem ritkán nehéz, küzdelmes sorsokat felidézve. A találkozón elhangzott egyik legszebb mondat Lőrincz József osztálytársunktól származik: „Köszönöm a sorsnak, hogy ennek az osztálynak a tagja lehettem!” Sajnos, a kötetlen beszélgetésre már nem jutott idő, mert szembesültünk Orbán Tiborné, Irénke nem sokkal korábban elhangzott figyelmeztetésével: „Az idő tolvaj”.

Tóth Mihály